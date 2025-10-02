В Севастополе собирают осенние сорта яблок

В Севастополе уже собрали 166 тонн яблок. Основной объем урожая семечковых культур обеспечивают предприятия АО «Артвин» и ООО «Эко Хозяйство «РОДНОЕ».

Первыми в сезоне созревают яблоки сорта «Чемпион», за ними следуют «Джеромини», а затем популярные сорта «Голден», «Моди», «Фуджи» и другие. Такая последовательность позволяет обеспечивать рынок свежими яблоками на протяжении нескольких месяцев. Сбор ранних сортов начался в середине августа и будет продолжаться до поздней осени. В этом сезоне планируется собрать яблоки с площади 80 гектар, при этом общий объем урожая должен составить 700 тонн.

Садоводство в Севастополе активно поддерживается на государственном уровне. В 2025 году на закладку и уход за многолетними насаждениями выделено 13,5 млн рублей, что в разы превышает объем поддержки 2024 года — 960 тысяч рублей. Эти средства направлены на развитие плодово-ягодных культур: яблонь, персиков, черешни и малины. Уже освоено 78% выделенных средств, что позволило провести уходные работы на 33 гектарах и заложить новые сады в селе Верхнесадовом — 11 гектаров под персики и сливы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталию Скорюкову.

С 2016 года 8 предприятиями получено порядка 126 миллионов рублей на закладку яблоневых, персиковых, слива, орехоплодных и уход за многолетними насаждениями.

В рамках госпрограммы в Севастополе заложено 245 гектаров новых садов, большинство из которых — при активном участии государства. К концу 2025 года общая площадь садов в Севастополе достигнет 386 гектаров.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя