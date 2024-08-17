В Севастополе собирают виноград

В Севастополе площадь посадок винограда превысила 75 квадратных километров, из них треть – это молодые лозы. Виноградарство и виноделие – в числе основных драйверов роста экономики города. На предприятиях начат сбор винограда, и хотя традиционно основную часть соберут в начале сентября, уже собрано 4 тысячи тонн – всего планируется собрать около 27 тысяч.

На сегодняшний день у нас порядка 30 предприятий осуществляют сбор винограда и количество предприятий из года в год растёт. Из-за аномальной жары, которая наблюдается с июня по всему Югу, сбор начался с конца июля, это на 2-3 недели раньше обычного срока, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Василия Макоеда.

На плодоносящем винограднике молодого севастопольского хозяйства ООО «Легадо» площадью 25 гектаров преимущественно выращиваются «каберне совиньон», «сира», «каберне фран» из красных сортов и «шардоне» и «рислинг» – из белых.

Наш проект посвящён исследованию регионального терруара. Вино – это всегда про терруар, землю, и наша задача – найти ключ к этой земле. Мы уже высадили более 30 различных сортов винограда, с каждым сортом работаем отдельно. Используем разные агрономические приёмы, начиная от внесения удобрений и заканчивая обрезками, подвязками и так далее. Всё для того, чтобы получить виноград высокого качества. Конкретно сегодня мы убираем «мускаты» – розовый и «мускат блан а пти грен». Оба муската находятся уже на очень высокой степени зрелости, и вино из этого винограда мы отправим в ассамбляж с другим виноградом, который собрали значительно раньше, – подчерквает энолог проекта Иван Липко.

Каждый год с 2018 предприятие получает господдержку: на уход за виноградником, обновление и модернизацию сельхозтехники.

Мы уже собрали «грюнер», «пино-нуар», планируем сбор «блауфранкиша», «шардоне». Сбор зависит от погодных условий, сезон у нас начался в начале августа и продлится примерно до октября. Я прохожу здесь практику, хочу стать агрономом – это престижно, это значит кормить страну. Я сам из деревни, мне нравится заниматься сельским хозяйством, – отмечает студент Максим Карпенко.

Напомним, всего в Севастополе сбором винограда в этом году занимаются 30 хозяйств – это на четыре больше, чем в прошлом году.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя