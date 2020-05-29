В Севастополе собрали более 50 тонн клубники

В Севастополе продолжается сезон сбора клубники, а точнее – земляники садовой. Агрохозяйствами города произведена уборка ягоды на площади порядка 6 га. На сегодняшний день урожай уже составил 50,7 тонны. Всего в этом году севастопольские предприятия планируют собрать до 140 тонн клубники. Одним из молодых крестьянско-фермерских хозяйств региона, культивирующих сладкую ягоду, является тепличное хозяйство К(Ф)Х Савицкая. Весной прошлого года глава фермы Виктория Савицкая приняла участие в Конкурсе, проводимом Департаментом сельского хозяйства Севастополя, по результатам которого хозяйство получило грант в размере 1,5 млн рублей.

Это хозяйство было в числе 10-ти начинающих крестьянских фермерских хозяйств, получивших в 2019 году грантовую поддержку в общей сумме 16,4 млн рублей. В 2020 году Департамент сельского хозяйства до 5 июня принимает документы от граждан для участия в конкурсе на получение грантов начинающим фермерам. С этого года сумма гранта выросла, и теперь составляет уже 2 млн рублей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства города Александра Лобова.

Уже в феврале текущего года на ферме К(Ф)Х Савицкая были установлены три теплицы тоннельного типа общей площадью 1200 квадратных метров, проведена система капельного орошения, а в апреле здесь высадили 10 тысяч кустов ремонтантной земляники сорта Монтерей, которая может плодоносить до глубокой осени.

Первый урожай пусть пока и небольшой, но вкус и качество ягод радуют. Всего в этом году планируем собирать с нашего тепличного комплекса до 10 тонн. Всю землянику будем реализовывать жителям Севастополя, – рассказала управляющая тепличным хозяйством К(Ф)Х Валерия Савицкая.

Помимо садовой земляники, в Севастополе сейчас успешно выращивают ежевику, малину и смородину. В текущем году в планах аграриев – собрать не менее 153 тонн всех ягодных культур. Для сравнения, в 2019 году урожай ягод в регионе составил 113 тонн.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя