В Севастополе собрали хороший урожай яблок

Рост стал возможен благодаря работам, проведенным на средства господдержки, сообщили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка региона по итогам сбора урожая.

На территории города Севастополя выращиванием косточковых и семечковых культур (персик, черешня, яблоки) занимаются четыре предприятия. В 2025 году собран урожай плодовых культур в объеме 1317,86 т, в том числе черешни — 9,69 т, персика — 10,67 т, яблок — 1297,5 т, — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В 2024 году этих культур в сумме было собрано 846,7 т, в том числе черешни — 105,7 т, персика — 151,82 т, яблок — 589,18 т. На снижение урожая черешни и персика повлияли заморозки и град в апреле-мае 2025 года.

Как подчеркнули в департаменте, рост урожая яблок стал возможен благодаря господдержке — в частности, начали плодоносить ранее заложенные молодые деревья:

В 2025 году урожай яблок выше урожая 2024 года благодаря качественному уходу за деревьями (своевременная обрезка, подкормка удобрениями, защита от вредителей и болезней), а также государственной поддержке отрасли садоводства на закладку и уход за многолетними насаждениями.

По данным департамента, в этом году закладка садов продолжена — благодаря господдержке высажены 10,6 га сливы и персика. Кроме того, в 2025 году в регионе появилось новое предприятие, которое будет заниматься выращиванием плодовых культур, и заложило персиковый сад на площади 7,5 га — ООО «Арт-вин парк».

Другие культуры

Ранее сообщалось, что урожай винограда, который является основной сельхозкультурой в Севастополе, оказался ниже возможного из-за произошедших весной заморозков и града — некоторые хозяйства потеряли до 30% урожая. Всего собрано 21 тыс. т: столового винограда — 0,12 тыс. т, технического — 20,88 тыс. т, — против 24,4 тыс. т в 2024 году. Ягоды получено 48,1 т (в регионе выращивают клубнику, ежевику, малину и голубику), годом ранее урожай составил 69,25 т.

По данным департамента, овощные культуры в промышленных масштабах производит только одно севастопольское предприятие — «Севагросоюз». Тепличный комплекс, в котором выращиваются огурцы, занимает 3 га. К началу декабря урожай составил 627 т огурцов, что на 15,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года. До конца года предприятие планирует собрать более 630 т огурцов, что на 4% выше по сравнению с 2024 годом.

Яровые зерновые в Севастополе не выращивают, озимые — только предприятие «Качинский плюс».

Несмотря на небольшую площадь посевных (160 га), а также особенности почв региона, в 2025 году по результатам уборочной кампании намолочено 0,784 тысяч т зерна, урожайность составила 48,7 центнера с га, что выше аналогичного периода прошлого года на 22%. Выращенная зерновая культура реализуется предприятием на территории города Севастополя и Республики Крым, а также используется для собственных нужд, — уточнили в департаменте.

Кроме того, в Севастополе выращиваются фундук и миндаль. Этим занимаются пять предприятий, но урожай получает пока только одно, так как орехоплодные культуры начинают плодоносить только через пять лет.

В 2025 году засуха повлияла на урожай фундука: так, в 2025 году был собран урожай в объеме 1 т, а в 2024 году урожай собрали в объеме 3,5 т. В 2025 году не было зарегистрировано новых предприятий, специализирующихся на выращивании орехоплодных культур. Это обусловлено тем, что первый полноценный урожай данных растений может быть получен только по истечении семилетнего периода их вегетации. Не все компании готовы инвестировать в долгосрочные проекты с таким длительным периодом окупаемости, — добавляется в сообщении.

источник: «Севастопольская газета»