Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Севастополе собственнице частного детского лагеря назначен штраф
Новости Республики
В Севастополе собственнице частного детского лагеря назначен штраф
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В Севастополе собственнице частного детского лагеря назначен штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:22 15.01.2026

По материалам прокурорской проверки жительнице Севастополя назначен штраф за незаконную деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Гагаринского района г. Севастополя в ходе проверки выявила в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей частный детский лагерь. Собственница организовала его работу на одном из участков садоводческого товарищества на базе нелегального детского сада. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства. По иску прокуратуры по итогам проверки она была незамедлительно прекращена.

Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя.

В этой связи прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (предоставление организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя назначил виновной штраф в размере 250 тыс. рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.