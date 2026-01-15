В Севастополе собственнице частного детского лагеря назначен штраф

По материалам прокурорской проверки жительнице Севастополя назначен штраф за незаконную деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.
Как сообщалось ранее, прокуратура Гагаринского района г. Севастополя в ходе проверки выявила в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей частный детский лагерь. Собственница организовала его работу на одном из участков садоводческого товарищества на базе нелегального детского сада. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства. По иску прокуратуры по итогам проверки она была незамедлительно прекращена.
Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя.
В этой связи прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (предоставление организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья Ленинского судебного района города Севастополя назначил виновной штраф в размере 250 тыс. рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
