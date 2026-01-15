В Севастополе собственнице частного детского лагеря назначен штраф

По материалам прокурорской проверки жительнице Севастополя назначен штраф за незаконную деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Гагаринского района г. Севастополя в ходе проверки выявила в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей частный детский лагерь. Собственница организовала его работу на одном из участков садоводческого товарищества на базе нелегального детского сада. Деятельность велась на коммерческой основе с многочисленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического, пожарного, антитеррористического законодательства. По иску прокуратуры по итогам проверки она была незамедлительно прекращена.

Детский лагерь отсутствовал в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя.

В этой связи прокуратура возбудила в отношении собственницы дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (предоставление организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.