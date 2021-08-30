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В Севастополе социально ориентированные НКО получили поддержку на сумму более 100 млн рублей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе социально ориентированные НКО получили поддержку на сумму более 100 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:59 30.08.2021

В Севастополе завершился конкурсный отбор проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

На финансовую поддержку проектов СОНКО в Севастополе изначально было предусмотрено 21 млн 300 тысяч рублей. По инициативе губернатора Михаила Развожаева город направил заявку на участие в конкурсе Фонда президентских грантов, по итогам которого сумма поддержки на этот год увеличилась практически вдвое и составила более 41 млн рублей.  Глава города поручил подать заявку на конкурс Фонда президентских грантов и в 2022 году, — цитирует пресс-служба Севастополя директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного. 

В 2021 году некоммерческие организации Севастополя подали 80 заявок на участие в отборе.

В результате конкурсного отбора 32 некоммерческие организации Севастополя получат господдержку в форме субсидии на общую сумму 41 млн 105 тысяч рублей, из них 12 проектов СОНКО получат государственную поддержку впервые, – говорит Сергей Бездольный. 

Ещë 25 севастопольских социально ориентированных организаций приняли участие в конкурсе Фонда президентских грантов самостоятельно. Они одержали победу и также получили средства на реализацию своих инициатив.

Они получили поддержку в размере 63 млн рублей. Таким образом, инвестиции некоммерческого сектора в социальную сферу Севастополя превысили 100 млн рублей, которые СОНКО будет реализовывать на территории Севастополя, – сообщил директор департамента.

Сергей Бездольный выделил ряд проектов, которые впервые приняли участие в конкурсе и получили грант. Среди них проект «Моя первая работа» по организации деятельности студенческих отрядов, «Ты не один» — проект по реабилитации лиц, перенесших ампутацию конечностей, рассчитанный также на психологическую реабилитацию членов их семей. Кроме того, было представлено большое количество инициатив в сфере сохранения исторической памяти и патриотического воспитания.

Мы входим в десятку регионов-лидеров по количеству социально ориентированных некоммерческих организаций. Сегодня в городе работает более тысячи некоммерческих организаций, из них порядка 450 — это социально ориентированные. В Севастополе созданы максимально комфортные условия для работы СОНКО, – отмечает Сергей Бездольный.

На сегодняшний день с организациями-победителями заключаются соглашения, после чего в течение года они должны реализовать свои проекты. Финансирование инициатив СОНКО начнётся в сентябре и будет планомерно проводиться в течение года.

Контроль за реализацией проектов, отчëтные мероприятия по соблюдению порядка финансирования и исполнения соглашения будет осуществлять департамент внутренней политики.

Перечень проектов-победителей опубликован в открытом доступе на официальном портале органов государственной власти Севастополя.

В Севастополе социально ориентированные НКО получили поддержку на сумму более 100 млн рублей

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