В Севастополе согласован архитектурный облик «Дома матери» на улице Тараса Шевченко

На заседании архитектурно-художественного совета под председательством заместителя губернатора Максима Жукалова был рассмотрен и утвержден внешний облик проекта «Дома матери» на улице Тараса Шевченко. Члены совета отметили, что здание органично впишется в сложившуюся среду, не нарушая визуального баланса территории, где доминирующую роль играет расположенный в непосредственной близости действующий православный храм.

При разработке концепции авторы сознательно отказались от нейтральных современных решений в пользу сдержанной стилистики, деликатно перекликающейся с традиционной застройкой. Главный фасад решен симметрично, а компактный двухэтажный объем акцентирован небольшим купольным элементом. По задумке архитекторов, эта деталь носит символический характер: она помогает обозначить функцию здания в рамках храмового комплекса, но не формирует новой доминанты и не конкурирует с основным храмом, а лишь поддерживает его образ на уровне архитектурной ассоциации.

Цветовое решение фасадов выдержано в теплых оттенках, визуально близких к исторической палитре города, при этом декоративные элементы интерпретированы в упрощенном, функциональном ключе. Внутренняя планировка строго подчинена социальной миссии объекта: первый этаж отведен под открытые общественные пространства — трапезную, церковную лавку и учебные классы, второй этаж занят жилыми номерами для мам с малышами. В центральной части комплекса, согласно утвержденному плану, разместится небольшая часовня.

Проект был принят с замечаниями, касающимися цветовых решений фасадов здания. Члены совета рекомендовали авторам дополнительно проработать палитру отделочных материалов, чтобы достичь еще большей гармонии с окружающей застройкой и избежать визуального диссонанса в ансамбле улицы. Архитекторам предстоит уточнить тональность и фактуру финишных покрытий перед выходом на рабочий этап проектирования.

Один из докладчиков, настоятель храма во имя преподобного Сергия Радонежского протоиерей Виталий Капелюшко, подчеркнул, что реализуемый объект — это не просто строение, а полноценный благотворительный кризисный центр. «Дом матери» предоставит временное убежище, а также комплексную психологическую, юридическую и материальную поддержку беременным женщинам и матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Главная цель инициативы — сохранение семьи, предотвращение абортов и отказов от новорожденных.

После учета замечаний и окончательного оформления документации объект перейдет в стадию рабочей документации, что позволит в обозримом будущем приступить к строительно-монтажным работам и создать в Севастополе инфраструктуру помощи матерям и детям.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя