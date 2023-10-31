В Севастополе согласованы кандидатуры мировых судей города

На пленарном заседании севастопольского парламента депутаты рассмотрели кандидатуры на должности мировых судей. Согласованы назначения трех кандидатур: Кийко Ольга Леонидовна, судебный участок № 1 Балаклавского судебного района, Егорова Асия Сергазовна, судебный участок № 8 Гагаринского судебного района и Кручик Маргарита Владимировна, судебный участок № 9 Гагаринского судебного района. Срок полномочий всех избранных судей составит три года.
Вы становитесь ключевыми фигурами в одной из трех ветвей власти — судебной, и от вашего ответственного отношения, от вашей объективности в принятии решений во многом зависит доверие не только к судебной системе, но и всей власти в целом. Успехов и объективности рассмотрения и принятия решений, — цитирует пресс-служба Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Владимира Немцева.
источник: пресс-служба Законодательного Собрания Севастополя
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