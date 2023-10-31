В Севастополе согласованы кандидатуры мировых судей города

Вы становитесь ключевыми фигурами в одной из трех ветвей власти — судебной, и от вашего ответственного отношения, от вашей объективности в принятии решений во многом зависит доверие не только к судебной системе, но и всей власти в целом. Успехов и объективности рассмотрения и принятия решений, — цитирует пресс-служба Председателя Законодательного Собрания города Севастополя Владимира Немцева.