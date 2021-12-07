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В Севастополе сократили количество коек для пациентов с коронавирусом сократили
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе сократили количество коек для пациентов с коронавирусом сократили

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 07.12.2021

В первой городской больнице Севастополя сократили количество ковидных коек. Кардиологическое и другие отделения вернулись к прежнему режиму работы.

Ранее из-за напряженной эпидемиологической обстановки было принято решение о выделении дополнительных мест для лечения пациентов с COVID-19. В кардиологическом корпусе первой городской больницы развернули 200 коек. Количество плановых коек в отделении сократили до 25, но полностью оказание плановой медицинской помощи не останавливали. С начала декабря заболеваемость коронавирусом начала снижаться. Сегодня выявляется уже менее 200 случаев в сутки, тогда как в ноябре регистрировалось более 350, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Ситуацию удалось стабилизировать благодаря введению антиковидных мер и активной вакцинации граждан. Это позволило сократить количество ковидных коек и вернуть кардиологический корпус первой городской больницы к плановому приему пациентов по основному профилю.

На сегодняшний день в Севастополе развернуто 759 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, фонд заполнен на 74%.

В Севастополе сократили количество коек для пациентов с коронавирусом сократили

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