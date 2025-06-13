В Севастополе сорвался с высоты и погиб строитель

В ЖК «Доброгород» на улице Токарева Севастополя, во время монтажных работ по остеклению строящегося здания, сорвался с высоты и погиб строитель.
Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым поручено проведение проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
В рамках процессуальной проверки следователями следственного отдела по Ленинскому району организован осмотр места происшествия, опрашиваются работники и представители застройщика, подрядных организаций, изъята строительно-техническая документация, назначены необходимые экспертизы.
Следователями будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.
источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю
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