В Севастополе сорвался с высоты и погиб строитель

Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым поручено проведение проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В рамках процессуальной проверки следователями следственного отдела по Ленинскому району организован осмотр места происшествия, опрашиваются работники и представители застройщика, подрядных организаций, изъята строительно-техническая документация, назначены необходимые экспертизы.

Следователями будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.

источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю