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В Севастополе сорвался с высоты и погиб строитель
фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю

В Севастополе сорвался с высоты и погиб строитель

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 11:49 13.06.2025

В ЖК «Доброгород» на улице Токарева Севастополя, во время монтажных работ по остеклению строящегося здания, сорвался с высоты и погиб строитель.

Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым поручено проведение проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

В рамках процессуальной проверки следователями следственного отдела по Ленинскому району организован осмотр места происшествия, опрашиваются работники и представители застройщика, подрядных организаций, изъята строительно-техническая документация, назначены необходимые экспертизы.

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Следователями будет дана оценка действиям ответственных лиц за соблюдение требований техники безопасности на объекте.

источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю

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