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В Севастополе соседка "помогла" пожилой женщине и сходила в магазин, но банковскую карту прикарманила

В Севастополе соседка «помогла» пожилой женщине и сходила в магазин, но банковскую карту прикарманила

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:32 23.10.2024

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты соседки. Желая обогатиться незаконным путем, ранее судимая злоумышленница воспользовалась доверчивостью своей пожилой соседки.

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Женщина пояснила, что утеряла банковскую карту пару недель назад, а когда пошла в банк её восстанавливать, обнаружила, что всё это время её банковской картой кто-то расплачивался в магазинах. Сумма причинённого материального ущерба составила более 47 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевшая, ввиду своего состояния здоровья, периодически просила соседку сходить в магазин за продуктами и давала ей свою банковскую карту для оплаты товаров. В очередной раз после похода в магазин, знакомая решила не возвращать карту, а оставить себе для личного пользования. Позже пенсионерка заметила пропажу карты и спросила об этом соседку, однако та убедила, что вернула её вместе с продуктами, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю подозреваемую. Как выяснилось, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за разбой.

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В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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