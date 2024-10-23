В Севастополе соседка «помогла» пожилой женщине и сходила в магазин, но банковскую карту прикарманила

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже денежных средств с банковской карты соседки. Желая обогатиться незаконным путем, ранее судимая злоумышленница воспользовалась доверчивостью своей пожилой соседки.

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Женщина пояснила, что утеряла банковскую карту пару недель назад, а когда пошла в банк её восстанавливать, обнаружила, что всё это время её банковской картой кто-то расплачивался в магазинах. Сумма причинённого материального ущерба составила более 47 тысяч рублей.

Полицейские установили, что потерпевшая, ввиду своего состояния здоровья, периодически просила соседку сходить в магазин за продуктами и давала ей свою банковскую карту для оплаты товаров. В очередной раз после похода в магазин, знакомая решила не возвращать карту, а оставить себе для личного пользования. Позже пенсионерка заметила пропажу карты и спросила об этом соседку, однако та убедила, что вернула её вместе с продуктами, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.