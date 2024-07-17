В Севастополе выявили очередного «друга Украины». Пока заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе по материалам полиции назначен штраф 40 тысяч рублей местному жителю, который публично дискредитировал Армию России.
Полицией Севастополя периодически выявляются, пресекаются и документируются различные правонарушения, носящие экстремистский или иной антигосударственный характер. Недавно в ходе мониторинга сети «Интернет» внимание сотрудников ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю привлекла страничка одного из пользователей социальных сетей, разместившего в общем доступе несколько публикаций, дискредитировавших использование ВС РФ в специальной военной операции на Украине.
Несмотря на то, что в виртуальном пространстве правонарушитель действовал под чужой фамилией, правоохранители в кратчайшие сроки установили личность виновного и задержали его. Им оказался 41-летний местный житель, который сознался в содеянном. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
Постановлением Ленинского районного суда г. Севастополя нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу.
С целью противодействия подобным правонарушениям, полиция Севастополя призывает граждан при обнаружении в сети «Интернет» постов, дискредитирующих Армию России либо демонстрирующих нацистскую атрибутику или символику экстремистских организаций, а также призывающих к нарушению территориальной целостности нашего государства и каким-либо иным противоправным деяниям незамедлительно сообщать об этом в ближайший территориальный орган МВД России. Если вы заметите лиц, выкрикивающих экстремистские лозунги в общественных местах, то необходимо запомнить приметы нарушителей и немедленно позвонить в полицию по телефону 102.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД Росии в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД Росии в Севастополе