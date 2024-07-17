В Севастополе выявили очередного «друга Украины». Пока заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе по материалам полиции назначен штраф 40 тысяч рублей местному жителю, который публично дискредитировал Армию России.

Полицией Севастополя периодически выявляются, пресекаются и документируются различные правонарушения, носящие экстремистский или иной антигосударственный характер. Недавно в ходе мониторинга сети «Интернет» внимание сотрудников ЦПЭ УМВД России по г. Севастополю привлекла страничка одного из пользователей социальных сетей, разместившего в общем доступе несколько публикаций, дискредитировавших использование ВС РФ в специальной военной операции на Украине.

Несмотря на то, что в виртуальном пространстве правонарушитель действовал под чужой фамилией, правоохранители в кратчайшие сроки установили личность виновного и задержали его. Им оказался 41-летний местный житель, который сознался в содеянном. В отношении данного гражданина сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — сообщили в УМВД по г. Севастополю.