В Севастополе состоится Парад Победы. Как и в Москве — 24 июня

В Севастополе отмечают: при подготовке к проведению Парада Победы, который состоится 24 июня, спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты флота будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания.

Все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав будет обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Генеральная репетиция парада со всеми эпизодами в Севастополе пройдет 22 июня с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

24 июня кроме Севастополя, Парады Победы пройдут в городах-героях Керчи и Новороссийске, а также в столице Республики Крым – Симферополе.

На время проведения генеральной репетиции и парада в Севастополе будет ограничено движение транспорта. Информация о времени ограничения движения будет сообщена дополнительно.

Военнослужащие Черноморского флота уже возобновили проведение тренировок парадных расчетов. Всего в тренировках участвуют более полутора тысяч военнослужащих Севастопольского гарнизона.