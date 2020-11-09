В Севастополе состоится V Региональный чемпионат «WorldSkills Russia»

С 30 ноября по 7 декабря в Севастополе пройдет V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia».

2020 год ознаменовался наибольшим количеством участников за все время проведения данных соревнований в нашем регионе – за право первенства будет бороться 161 конкурсант. Отметим, что в 2017 году конкурс насчитывал 61 участника, в 2018 – 79, в 2019 – 157. Оценить профессиональные навыки конкурсантов предстоит 293 экспертам. В организации и проведении мероприятия окажут содействие 192 волонтера, обучающихся в образовательных организациях города.

Конкурсанты соревнуются в трех возрастных категориях: «Молодые профессионалы» — студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет, «WorldSkills Junior» – участники от 14 до 16 лет, и «Навыки мудрых» — участники старше 50 лет, — уточнили в оргкомитете конкурса.

На протяжении 7 соревновательных дней, претенденты покажут свои таланты в 19 компетенциях: «Туризм», «Организация экскурсионных услуг», «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Поварское дело», «Облицовка плиткой», «Парикмахерское искусство», «Технология моды», «Медицинский и социальный уход», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8″», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Документационное обеспечение управления и архивоведения», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Сетевое системное администрирование», «Веб-дизайн и разработка».

Успешное проведение конкурса обеспечивают 10 площадок на базе организаций профессионального образования Севастополя. Каждая площадка оборудована современными техническими средствами, позволяющими конкурсантам в полной мере проявить свои навыки и таланты.

В связи с режимом ограничения массовых мероприятий, торжественное открытие Чемпионата 2020 года пройдет 30 ноября в очно-дистанционном формате. Закрытие Чемпионата и награждение конкурсантов пройдет 7 декабря, и будет представлено в формате видеозаписи, — рассказали организаторы конкурса.

Победителей и призеров Чемпионата наградят дипломами, медалями и денежной премией в размере 10 тыс. рублей за I место, и по 5 тыс. рублей за II и III место.