В Севастополе состоится «Большой этнографический диктант»

С 1 по 8 ноября по всей стране состоится юбилейный, десятый «Большой этнографический диктант». Это всероссийская просветительская акция, которая помогает участникам проверить знания о традициях, культуре и истории народов России.

Знание нашей истории и культуры делает нас сильнее. Мы все живем в одном большом доме — России. Независимо от национальности и вероисповедания, у нас одна страна, и мы должны ее любить и беречь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастопооля начальника отдела департамента внутренней политики Владимира Колесникова.

Принять участие в диктанте может каждый. Сделать это можно онлайн на сайте национальнаяполитика.рф, либо очно — на специально подготовленных площадках.

В Севастополе акция пройдет на базе Штаба общественной поддержки (ул. Б. Морская, 41). Жители и гости города смогут написать диктант в удобное время: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 или 18:00.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя