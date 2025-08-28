Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | Форумы в Крыму | В Севастополе состоится Форум «Многонациональная Россия»
Новости Республики

В Севастополе состоится Форум «Многонациональная Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Форумы в Крыму 12:24 28.08.2025

Форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия» пройдет в Севастополе в сентябре, на него уже заявились представители 42 регионов РФ, а также участники из Республики Казахстан, сообщили журналистам в пресс-службе министерства культуры РФ.

С 5 по 6 сентября 2025 года в Севастополе <…> будет проходить Форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». <…> Это площадка, где рассматриваются ключевые вопросы деятельности профессионального сообщества, стратегии развития и продвижения национальной культуры. Участники получают возможность обмена опытом, поиска новых решений и укрепления творческих связей, — говорится в сообщении.

По данным министерства, 5 сентября запланировано центральное событие программы — пленарное заседание «Национальное этнокультурное достояние России. Сохранение, развитие и популяризация». В дни форума пройдут научно-практические и культурно-просветительские мероприятия, в ходе которых участники обсудят такие темы, как маркетинговые стратегии творческих коллективов, взаимодействие со спонсорами и партнерами, технические аспекты организации гастролей, эффективное управление командой и другие.

Отмечается, что на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоится гала-концерт, в котором примут участие ведущие творческие коллективы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В 2025 году на форум было подано около 200 заявок из 42 регионов России, а также из Республики Казахстан. В мероприятии примут участие представители министерства культуры Российской Федерации, руководители и администраторы национальных государственных коллективов, ведущие специалисты в области грантрайтинга, фандрайзинга и менеджмента», — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что мероприятие состоится на площадке Севастопольской детской школы искусств. Оно проходит при поддержке Минкультуры РФ и правительства региона, организатором выступает «Росконцерт». Ранее форум уже принимали другие города страны — Ставрополь и Грозный.

источник: ТАСС

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x