Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Севастополе состоится открытая встреча с отрядом #ЛизаАлерт
Новости Республики
В Севастополе состоится открытая встреча с отрядом #ЛизаАлерт

В Севастополе состоится открытая встреча с отрядом #ЛизаАлерт

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 14:42 11.07.2025

25 июля 2025 года в 19:00 волонтёры #ЛизаАлерт расскажут о работе отряда, особенностях поиска в городской и природной среде и обязательно ответят на все ваши вопросы.

Вы узнаете историю отряда, его основные правила и принципы, какое оборудование мы используем, как собраться на свой первый поиск. Вам кажется, что на поиски придётся тратить много времени, иметь дорогостоящее оборудование? На встрече вы узнаете, что принимать участие можно, не вставая с удобного дивана — и часто это играет ключевую роль! — говорят организаторы мероприятия.

Встреча пройдет по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, 41 («Штаб Общественной Поддержки»).

Узнайте больше:  В Севастополе проходят профилактические рейды по предотвращению лесных пожаров

Вход свободный, для участия необходимо зарегистрироваться liza-alert-krym.timepad.ru/event/3454..

Остались вопросы, звоните Надежде: 89787787271

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x