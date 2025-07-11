В Севастополе состоится открытая встреча с отрядом #ЛизаАлерт

25 июля 2025 года в 19:00 волонтёры #ЛизаАлерт расскажут о работе отряда, особенностях поиска в городской и природной среде и обязательно ответят на все ваши вопросы.

Вы узнаете историю отряда, его основные правила и принципы, какое оборудование мы используем, как собраться на свой первый поиск. Вам кажется, что на поиски придётся тратить много времени, иметь дорогостоящее оборудование? На встрече вы узнаете, что принимать участие можно, не вставая с удобного дивана — и часто это играет ключевую роль! — говорят организаторы мероприятия.