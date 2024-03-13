В Севастополе состоится приём предпринимателей. Час «Ч» — 19 марта

19 марта состоится приём предпринимателей прокурора Гагаринского района Алексея Казакова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова.

Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствие в ведении хозяйственной деятельности, давление со стороны контрольно-надзорных органов.

Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: https://clck.ru/39P7GF

Дата: 19 марта

Время: 16:00 — 17:30

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе (пр. Античный, 4, офис № 32)

По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +79787186245