В Севастополе состоится приём предпринимателей. Час «Ч» — 19 марта

19 марта состоится приём предпринимателей прокурора Гагаринского района Алексея Казакова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пестерникова.
Прием проходит по вопросам защиты и восстановления нарушенных прав предпринимателей: несоблюдения сроков оказания государственных услуг, неправомерных проверок, невыдачи разрешительных документов, препятствие в ведении хозяйственной деятельности, давление со стороны контрольно-надзорных органов.
Запись на прием осуществляется только по предварительной регистрации: https://clck.ru/39P7GF
- Дата: 19 марта
- Время: 16:00 — 17:30
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Севастополе (пр. Античный, 4, офис № 32)
По вопросу предварительной записи на прием также можно обратиться по телефону: +79787186245
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