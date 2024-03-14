В Севастополе состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Всероссийская ярмарка трудоустройства, организатором которой выступает Министерство труда и социальной защиты России, состоится во всех регионах страны. Она пройдёт в два этапа: региональный стартует 12 апреля, федеральный – 28 июня. В Севастополе основной площадкой ярмарки станет Центр занятости населения на ул. Руднева, 40. 12 апреля мероприятия здесь начнутся в 10:00. Соискатели пройдут открытые собеседования с работодателями, выберут подходящие вакансии, проконсультируются по вопросам переобучения, открытия бизнеса и другим.

Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри своего региона, так и за его пределами. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Александра Кулагина.

Второй площадкой станет предприятие «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», адрес: ул. Льва Толстого, 51. Начало мероприятий в 11:00. Присутствовать здесь будет актуально тем, кто выбирает будущую профессию: для школьников и выпускников города проведут профэкскурсию по предприятию, затем на тематическом троллейбусе, который проследует по маршруту особо значимых предприятий города, ребятам расскажут о наиболее перспективных отраслях для дальнейшего трудоустройства и самых востребованных направлениях.

Всего на ярмарке будет представлено более 600 вакансий от 13 предприятий, среди которых 13-й судоремонтный завод Черноморского флота Минобороны России, предприятие «Водоканал», Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького, Севастопольский государственный университет, городская больница № 1 им. Н. И. Пирогова, Севастопольский морской завод им. С. Орджоникидзе и другие.

Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства впервые прошла в 2023 году. В двух этапах ярмарки, региональном и федеральном, приняли участие более 900 тысяч человек, более 35 тысяч работодателей, которые представили более 785 тысяч вакансий. 123 тысячи соискателей были трудоустроены.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя