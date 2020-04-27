Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:45 27.04.2020

Студенческие отряды Севастополя провели первую в регионе онлайн спартакиаду по киберспортивной дисциплине CS:GO. Турнир прошёл 24 апреля, в нём приняли участие три команды: «Грифон», «Феникс» и «Фаршик». Игры проходили по системе Double Elimination, где команда выбывает после двух поражений.

Считаю, что во время пандемии коронавируса необходимо разнообразить досуг участников студотрядов, поэтому и взялся за проведение онлайн-киберспартакиады. Все участники показали достойный результат: было видно, как коллективы тренировались, чтобы одержать победу. Особенно понравился настрой и обратная связь. Парни не только проявили спортивный интерес к соревнованию, но и показали готовность к новым турнирам и победам, – прокомментировал организатор мероприятия Дмитрий Антоненко.

В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

После нескольких часов игр, первенство заняла команда студенческого педагогического отряда «Стальные Львы», второе место заняла команда строительного отряда «Грифон», а бронзу одержала сборная отрядов «Фаршик».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.