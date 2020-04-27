В Севастополе состоялась Киберспартакиада для студотрядов. Впервые и онлайн

Студенческие отряды Севастополя провели первую в регионе онлайн спартакиаду по киберспортивной дисциплине CS:GO. Турнир прошёл 24 апреля, в нём приняли участие три команды: «Грифон», «Феникс» и «Фаршик». Игры проходили по системе Double Elimination, где команда выбывает после двух поражений.

Считаю, что во время пандемии коронавируса необходимо разнообразить досуг участников студотрядов, поэтому и взялся за проведение онлайн-киберспартакиады. Все участники показали достойный результат: было видно, как коллективы тренировались, чтобы одержать победу. Особенно понравился настрой и обратная связь. Парни не только проявили спортивный интерес к соревнованию, но и показали готовность к новым турнирам и победам, – прокомментировал организатор мероприятия Дмитрий Антоненко.

После нескольких часов игр, первенство заняла команда студенческого педагогического отряда «Стальные Львы», второе место заняла команда строительного отряда «Грифон», а бронзу одержала сборная отрядов «Фаршик».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»