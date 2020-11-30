В Севастополе состоялась операция «Ночной город»

В рейде «Ночной город» в Севастополе приняли участие автоинспекторы, сотрудники кинологической службы, управления по контролю за оборотом наркотиков и участковые полиции.

Во время мероприятия рейда составлено 17 административных материалов, семь из которых — на водителей, находившихся в состоянии опьянения. Также сотрудники ДПС задержали одного водителя с поддельным водительским удостоверением и выявили транспортное средство, зарегистрированное на умершее лицо. Главная цель мероприятия – обеспечение общественного порядка, снижение аварийности, пресечение грубых административных правонарушений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, в том числе связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Отметим, что оперативно-профилактическая операция «Ночной город» проводится в Севастополе регулярно, — говорят в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

