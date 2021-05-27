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В Севастополе состоялось годового собрание членов нотариальной палаты

В Севастополе состоялось годовое собрание членов Нотариальной палаты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:27 27.05.2021

Общее (годового) собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя состоялось 24 мая.

Годовое собрание — это обязательное мероприятие для профессионального сообщества, так как на нем представляются отчеты по всем направлениям деятельности нотариальной палаты. Так, в первой части собрания, председатели комиссий Палаты предложили вниманию коллег отчеты о проделанной в 2020 году работе. По результатам докладов, работа всех комиссий НПГС была признана профессиональным сообществом удовлетворительной. Далее, нотариусами был утвержден акт Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности нотариальной палаты за 2020 год, — сообщили в Нотариальной палате города Севастополя.

Президент Палаты Ольга Каленкович выступила с докладом о работе НПГС в 2020году. Не смотря на работу в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, со всеми задачами профессиональное сообщество успешно справилось.

После завершения доклада президента, согласно повестке дня, были рассмотрены вопросы по утверждению годового отчета выполнения бюджета (смета-план) НПГС за 2020 год, баланса НПГС и отчета о ходе выполнения Программы социальной поддержки НПГС на 2020 год.

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Завершающим собрание стал вопрос о страховании жизни и здоровья президента Палаты.

Источник: Нотариальная палата Севастополя

В Севастополе состоялось годовое собрание членов Нотариальной палаты

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