В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

Открытое первенство и Кубок города Севастополя прошли на Сапун-горе. 70 спортсменов от 6 лет до 21 года соревновались в дисциплине 3,5 МГц.
Участники с помощью карты местности, компаса и радиоприемника с направленной антенной (пеленгатором) искали все радиопередатчики (лисы), расположенные на местности. Финалистами стали те, кто нашёл заданное количество «лис» за наименьшее время, — сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).
По итогам соревнований были определены призёры в каждой возрастной категории.
Финалистки среди девушек.
Возраст: 6+
1 место. Смирнова Екатерина
2 место. Хайртдинова Камила
3 место. Кекина Дарина
2 место. Юткевич Варвара
3 место. Позднякова Мария
Возраст: 10+
1 место. Ашмарина Ульяна
2 место. Колесова Алиса
3 место. Голуб Кира
Возраст: 12+
1 место. Трофимова Вероника
2 место. Латушко Мария
3 место. Прибылова Светлана
Возраст: 14+
1 место. Цуварева Ксения
2 место. Мавлеткулова Кира
3 место. Жучкова Дарья
Возраст: 16+
1 место. Белокозова Ангелина
2 место. Карпо Вера
3 место. Тимошенко Алена
Возраст: 18+
1 место. Коваль София
2 место. Пигалева Маргарита
3 место. Воронцова Виолетта
Возраст: 21+
1 место. Самсонюк Юлия
2 место. Смирнова Юлия
3 место. Гайдук Анжелика
Возраст: 6+
2 место. Трофимов Никита
3 место. Сеченов Игорь
2 место. Гущин Максим
3 место. Остапенко Артем
Возраст: 10+
1 место. Пресняков Данил
2 место. Терехов Артур
3 место. Грищенко Андрей
2 место. Родионов Тимур
3 место. Чикалко Кирилл
Возраст: 14+
2 место. Щербаков Ян
3 место. Литвинчук Никита
Возраст: 16+
2 место. Антонов Александр
3 место. Яковенко Данил
Возраст: 18+
2 место. Зайнуллин Ренат
3 место. Зайнуллин Марат
2 место. Киреев Александр
3 место. Жидков Денис
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..