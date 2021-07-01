В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

Открытое первенство и Кубок города Севастополя прошли на Сапун-горе. 70 спортсменов от 6 лет до 21 года соревновались в дисциплине 3,5 МГц.

Участники с помощью карты местности, компаса и радиоприемника с направленной антенной (пеленгатором) искали все радиопередатчики (лисы), расположенные на местности. Финалистами стали те, кто нашёл заданное количество «лис» за наименьшее время, — сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

По итогам соревнований были определены призёры в каждой возрастной категории.

Финалистки среди девушек.

Возраст: 6+

1 место. Смирнова Екатерина

2 место. Хайртдинова Камила

3 место. Кекина Дарина

Возраст: 8+



2 место. Юткевич Варвара

3 место. Позднякова Мария 1 место. Чикалко Анастасия2 место. Юткевич Варвара3 место. Позднякова Мария Возраст: 10+

1 место. Ашмарина Ульяна

2 место. Колесова Алиса

3 место. Голуб Кира Возраст: 12+

1 место. Трофимова Вероника

2 место. Латушко Мария

3 место. Прибылова Светлана Возраст: 14+

1 место. Цуварева Ксения

2 место. Мавлеткулова Кира

3 место. Жучкова Дарья Возраст: 16+

1 место. Белокозова Ангелина

2 место. Карпо Вера

3 место. Тимошенко Алена Возраст: 18+

1 место. Коваль София

2 место. Пигалева Маргарита

3 место. Воронцова Виолетта Возраст: 21+

1 место. Самсонюк Юлия

2 место. Смирнова Юлия

3 место. Гайдук Анжелика

Финалисты среди юношей. Возраст: 6+

1 место. Осипов Иван

2 место. Трофимов Никита

3 место. Сеченов Игорь

Возраст: 8+



2 место. Гущин Максим

3 место. Остапенко Артем 1 место. Осипов Георгий2 место. Гущин Максим3 место. Остапенко Артем Возраст: 10+

1 место. Пресняков Данил

2 место. Терехов Артур

3 место. Грищенко Андрей

Возраст: 12+



2 место. Родионов Тимур

3 место. Чикалко Кирилл 1 место. Авсюкевич Данил2 место. Родионов Тимур3 место. Чикалко Кирилл Возраст: 14+



2 место. Щербаков Ян

3 место. Литвинчук Никита 1 место. Бородин Иван2 место. Щербаков Ян3 место. Литвинчук Никита Возраст: 16+



2 место. Антонов Александр

3 место. Яковенко Данил 1 место. Смирнов Андрей2 место. Антонов Александр3 место. Яковенко Данил Возраст: 18+

1 место. Трофимов Алексей

2 место. Зайнуллин Ренат

3 место. Зайнуллин Марат

Возраст: 21+

1 место. Мищенко Алексей

2 место. Киреев Александр

3 место. Жидков Денис

Все участники соревнований получили памятные подарки, а финалисты — дипломы, кубки, медали и ценные призы.