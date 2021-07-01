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В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:22 01.07.2021

Открытое первенство и Кубок города Севастополя прошли на Сапун-горе. 70 спортсменов от 6 лет до 21 года соревновались в дисциплине 3,5 МГц.

Участники с помощью карты местности, компаса и радиоприемника с направленной антенной (пеленгатором) искали все радиопередатчики (лисы), расположенные на местности. Финалистами стали те, кто нашёл заданное количество «лис» за наименьшее время, — сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум» (Севастополь).

По итогам соревнований были определены призёры в каждой возрастной категории.

В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

Финалистки среди девушек.

Возраст: 6+
1 место. Смирнова Екатерина
2 место. Хайртдинова Камила
3 место. Кекина Дарина

Возраст: 8+
1 место. Чикалко Анастасия
2 место. Юткевич Варвара
3 место. Позднякова Мария

Возраст: 10+
1 место. Ашмарина Ульяна
2 место. Колесова Алиса
3 место. Голуб Кира

Возраст: 12+
1 место. Трофимова Вероника
2 место. Латушко Мария
3 место. Прибылова Светлана

Возраст: 14+
1 место. Цуварева Ксения
2 место. Мавлеткулова Кира
3 место. Жучкова Дарья

Возраст: 16+
1 место. Белокозова Ангелина
2 место.  Карпо Вера
3 место. Тимошенко Алена

Возраст: 18+
1 место. Коваль София
2 место. Пигалева Маргарита
3 место. Воронцова Виолетта

Возраст: 21+
1 место. Самсонюк Юлия
2 место.  Смирнова Юлия
3 место. Гайдук Анжелика

Финалисты среди юношей.

Возраст: 6+

1 место. Осипов Иван
2 место. Трофимов Никита
3 место. Сеченов Игорь
Возраст: 8+
1 место. Осипов Георгий
2 место. Гущин Максим
3 место. Остапенко Артем

Возраст: 10+
1 место. Пресняков Данил
2 место. Терехов Артур
3 место. Грищенко Андрей

Возраст: 12+
1 место. Авсюкевич Данил
2 место. Родионов Тимур
3 место. Чикалко Кирилл

Возраст: 14+

1 место. Бородин Иван
2 место. Щербаков Ян
3 место. Литвинчук Никита

Возраст: 16+

1 место. Смирнов Андрей
2 место. Антонов Александр
3 место. Яковенко Данил

Возраст: 18+

1 место. Трофимов Алексей
2 место. Зайнуллин Ренат
3 место. Зайнуллин Марат
Возраст: 21+
1 место. Мищенко Алексей
2 место. Киреев Александр
3 место. Жидков Денис
Все участники соревнований получили памятные подарки, а финалисты — дипломы, кубки, медали и ценные призы.

В Севастополе состоялось Открытое первенство и Кубок города по спортивной радиопеленгации

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