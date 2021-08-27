В Севастополе состоялось пленарное заседание городской конференции работников образования

В пленарном заседании городской конференции работников образования «Воспитание в современных условиях» приняли участие более 300 человек.

За прошедший учебный год мы вместе сделали многое: открыли четыре новых корпуса детских садов на 1 160 детей, построили новую современную школу, в которой мы сейчас с вами находимся, — тут каждый ребёнок имеет возможность проявить свои таланты и совершить своё первое открытие, создали центры «Точка роста» для основного и дополнительного образования по естественно-научному и технологическому направлениям, обновили материально-техническую базу в двух школах-интернатах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

По словам чиновника, с 1 сентября в Севастополе открывается центр непрерывного повышения квалификации педагогических работников. Кроме того, в новом учебном году на базе школ города будут работать восемь «курчатовских классов», а также «атомклассы».

Нет никаких сомнений, что с такой базой севастопольские школьники существенно усилят свои знания в точных и естественных науках, повысят общий уровень знаний, — заявил губернатор.

Кроме того, в Севастополе идет строительство пяти школ — это корпус начальной школы № 37 и корпус начальной школы № 54 на проспекте Октябрьской Революции, общеобразовательная школа в бухте Казачья, школы в районе 5 км Балаклавского шоссе и в микрорайоне Радиогорка.

Очень важно, чтобы у нас перестали говорить, что в школе оказывают «образовательные услуги», и наконец говорили, что школа прежде всего воспитывает и дает знания, которые человеку помогают обустроиться в жизни. Ключевую роль в воспитательном процессе, в формировании российской гражданственности и гражданской идентичности, патриотизма, является преподавательская деятельность. И это сегодня является безусловной доминантой в системе образования от дошкольного учреждения до высшей школы, — отмечает сенатор Екатерина Алтабаева.

Участники конференции обсудили ряд вопросов по организации образовательного процесса в предстоящем учебном году. В их числе — гармоничный ввод школ в цифровую образовательную среду, питание учеников, взаимодействие с родительским комитетом.

Губернатор также напомнил, что в городе скоро начнется реализация программы по капитальному ремонту школ.

Об этом я сегодня говорил учителям, они очень переживают, потому что зайти в ремонт — это всегда большая проблема: как распределить учебный процесс, куда перераспределить детей и как дальше действовать. Здесь важно все спланировать, продумать и принять решение, как у нас это будет работать. В этом году уже нужно будет разработать проектно-сметную документацию для 10-ти первых зданий, которые будут профинансированы в 2022 году, потому что у нас есть амбициозные задачи выполнить программу за 3 года, тем более у нас есть для этого средства ФЦП, – говорит Михаил Развожаев.

В ходе пленарного заседания 66-ти сотрудникам сферы образования вручили почетные грамоты, благодарственные письма Правительства Севастополя, присвоили почетные звания «Заслуженный работник образования города Севастополя», наградили премией губернатора «Лучший педагог Севастополя».

Напомним, вчера в ходе заседания президиума Госсовета, прошедшего в преддверии нового учебного года, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с докладом о внедрении программы воспитания в школах и решении кадровой проблемы. Как отметил глава города, в нескольких школах уже оттестирована типовая программа воспитания, которая с 1 сентября будет внедряться во всех школах страны. Также в севастопольских учебных заведениях будут работать 57 помощников директора по воспитательному процессу.