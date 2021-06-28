В Севастополе состоялся турнир «Олимпийские надежды»

Турнир «Олимпийские надежды» прошёл в Севастополе уже в 18-й раз. В этом году на татами спортивного центра «Муссон» вышли более 180 спортсменов — представители всех крупных городов Крыма, Краснодарского края, Республик Адыгея и Дагестан, Московской и Магаданской областей, городов-героев Москвы, Ленинграда, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Тулы. Соревнования организованы Федерацией дзюдо Севастополя при поддержке регионального Олимпийского совета, Гагаринского и Ленинского муниципальных округов, РОО «Мы-Севастопольцы».

Многие команды вот уже много лет регулярно приезжают сюда, в Севастополь для участия в турнире «Олимпийский надежды», и мы хотим сказать, что им в нашем городе-герое всегда рады. Пусть в соревнованиях победят сильнейшие, а не попавшие в призы получат незаменимый опыт выступлений на высоком уровне, — отметил в приветственном слове исполнительный директор Федерации дзюдо Севастополя, депутат Гагаринского муниципального образования Роман Семенихин.

В рамках турнира прошел также Всероссийский семинар судей, который провел председатель коллегии судей Федерации дзюдо России, судья олимпийской категории Владимир Востриков.

Турнир «Олимпийские надежды» традиционно проводится в двух возрастных группах – юноши и девушки 2007-2008 года и

Хозяева турнира удачно выступили в родных стенах. Золотые медали завоевали Денис Мясников (46 кг.), Денис Галич (66 кг.), Максим Кузнецов (+73 кг.) – все тренер Кирилл Воловик, Богдан Репетунов (38 кг.), Антон Карагозин (46 кг.) – оба тренер Антон Тыщенко, Андрей Крылов (50 кг. тренер Алексей Медовник), Анастасия Герасимова (63 кг. тренер Сергей Гринь).

На вторую ступень пьедестала поднялись Артем Сакуров (55 кг. тренер Воловик), Георгий Канайкин (46 кг. тренер Тыщенко), Семен Пелюшок (60 кг. тренер Андрей Забродин), Кирилл Котов (+73 кг. тренер Игорь Васильев). Дмитрий Сиренко (50 кг. тренер Гринь), Василий Лисейцев (55 кг. тренеры Игорь Чичканов и Виктор Белозеров), Анастасия Тюнина (36 кг. тренер Гринь).

«Бронзу» в копилку сборной Севастополя принесли Игорь Юраш (81 кг.) и Иван Гонтарь (+90 кг.), оба воспитанники Воловика, Игорь Карташов (50 кг. тренеры Владимир Протопопов и Виталий Дорофеев), Роман Омелян (60 кг. тренеры Протопопов и Дорофеев), Михаил Кривило (60 кг. тренер Гринь), Егор Белоусов (55 кг. тренер А.Тыщенко), Артур Ковтуненко (73 кг. тренер А.Тыщенко), Мария Томах (44 кг. тренер Людмила Гордынчук), Ангелина Нестерук (52 кг. тренер Гринь), Владимир Лавренев (46 кг. тренер Гринь).

Для севастопольских дзюдоистов турнир «Олимпийские надежды» ценен тем, что можно получить опыт, никуда не выезжая, в родных стенах проверить себя и свои силы перед осенними отборочными стартами на ЮФО и первенствах России. В целом оцениваю выступление сборной города федерального значения, как успешное, — подвел итоги соревнований президент Федерации дзюдо Севастополя Андрей Ярмовский.