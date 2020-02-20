В Севастополе состоялся Военно-патриотический слёт «Доблесть Отчизны»

В канун Дня защитника Отечества в средней общеобразовательной школе №60 военно-патриотического воспитания обучения и воспитания имени Героя Советского Союза Пилипенко В.С. в очередной раз состоялся Военно-патриотический слёт «Доблесть Отчизны».

Данное мероприятие носит ежегодный характер и 2020 год собрал более 150 участников. Сотрудники Главного управления МЧС по городу Севастополю традиционно заняли место в судейской коллегии. Кроме того, в состав жюри вошли почетные гости из различных региональных ведомств. Конкурсная программа слёта включила два этапа: первый проверил строевую подготовку учащихся кадетских классов – слаженность выполнения команд и мастерство исполнения строевой песни. Второй экзамен был на ловкость, скорость и меткость. По итогам Военно-патриотического слёта командам вручены грамоты и призы, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.