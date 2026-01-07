В Севастополе состоялась донорская акция «Центр крови, с Рождеством!»

В период праздников Севастопольский центр крови проводит донорскую акцию «Центр крови, с Рождеством!». Ее цель — напомнить о необходимости обеспечивать медицинские организации необходимыми запасами компонентов крови в дни, когда потребность в них остается неизменно высокой.

Компоненты крови требуются лечебным учреждениям ежедневно, независимо от праздничных и выходных дней. Наличие достаточных запасов позволяет врачам оказывать экстренную медицинскую помощь и проводить плановые и высокотехнологичные операции.

Всего в 2025 году 1615 человек впервые вступили в ряды доноров крови, а общее количество донаций составило впечатляющие 14 000. Через донорские пункты в течение года прошли 6615 человек.

Благодаря этой работе было заготовлено более 8000 литров крови, которые были переработаны на жизненно важные компоненты: эритроциты, тромбоциты, плазму.

Также в 2025 году 292 новых добровольца из Севастополя вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя