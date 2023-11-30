В Севастополе состоялась Международная молодежная экологическая научная школа «Севан»

С 21 по 26 ноября на базе Севастопольского государственного университета проходила научная школа «Севан». Мероприятие собрало порядка 50 студентов из дружественных стран и несколько тысяч онлайн-участников. Молодые ученые из Сирии, Ливана, Египта, Приднестровья и стран СНГ, несмотря на санкции в отношении России, приехали в Севастополь для исследования акватории Черного моря и приморской территории.

Школа «Севан» объединила в себе биологию, физику, химию, инженерию и биологию. Участники познакомились с наиболее яркими исследовательскими направления Севастопольского госуниверситета. В течение нескольких дней для них проводили лекции и практические занятия руководители научных проектов СевГУ, а занятия проходили на базе недавно открытого корпуса Института перспективных исследований. Организаторы разделили образовательную программу на лекционную и практическую части. Главным событием школы стал мастер-класс «Междисциплинарные дистанционные методы исследования прибрежной зоны: работа с гидроакустическим оборудованием, телеуправляемыми подводными аппаратами». Участники попробовали себя в изучении морской акватории на базе научно-исследовательского судна «Пионер-М» в Камышовой бухте Севастополя.

Эта школа беспрецедентна, потому что реализуется в рамках крупнейшего в стране научно-популярного проекта «Море научных возможностей», который стал победителем грантового конкурса Министерства науки и высшего образования России. Участники полностью открыты к восприятию новых знаний, новых эмоций, несмотря на политическую обстановку вокруг нашего государства. Мы показали молодым ученым потенциал Севастопольского госуниверситета и познакомили с самыми яркими исследовательскими проектами, над которыми сейчас работают их сверстники вместе со старшими наставниками, – цитирует пресс-служба вуза проректора по научной деятельности Севастопольского государственного университета Максима Евстигнеева.

Сегодня Севастопольский госуниверситет предлагает абитуриентам ряд флагманских магистерских направлений, где студент во время обучения в вузе может пробовать себя на будущем месте работы. Среди партнеров СевГУ все институты Российской академии наук и другие крупнейшие научные организации нашей страны. Это позволит молодым ученые раньше получать необходимый опыт для больших исследовательских работ. Во время обучения студенты используют научную базу и специализированное оборудование СевГУ и получают те компетенции, которые соответствуют, а в некоторых сферах превосходят мировой уровень.

В Приднестровье нет такого оборудования, которое есть в Севастополе. Мне интересны инновационные методы исследования, которые применяют здесь, поэтому мы соберем большую конференцию и поделимся теми знаниями, которые получили в рамках школы. Мы дальше планируем сотрудничать с Севастопольским государственным университетом, потому что нас объединяет не только научный потенциал территории, но и общая история с начала первого века нашей эры, – говорит участник школы, студент четвертого курса Приднестровского государственного университета Кирилл Пакулич.

Кроме образовательной программы для участников школы «Севан» провели ряд культурных мероприятий. Молодые ученые познакомились с историей Севастополя и обороны города-героя в период Великой Отечественной войны. Для студентов провели экскурсию в Музейном историко-мемориальном комплексе «35-я береговая батарея», а самые интересные факты об обороне Севастополя рассказал директор комплекса Валерий Володин. Участники мероприятия побывали в театре имени Луначарского на показе спектакля «Три сестры». Их особенно впечатлило внутреннее убранство и мастерство актеров, а на все вопросы ответил главный режиссер театра Григорий Лифанов.

Здесь очень высокий уровень образования, преподавательского состава, инструментов и лабораторий. Все на высшем уровне и это восхищает ученого, вовлекает его в учебу и эксперименты в этих лабораториях, – отмечает участница школы, студентка из Египта Ясмин Хасан.

Международная молодежная экологическая научная школа «Севан» входит в линейку мероприятий проекта-победителя «I Всероссийский фестиваль с международным участием «Море научных возможностей», а также в целях реализации федерального проекта «Популяризация науки и технологий» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

источник: пресс-служба СевГУ