В Севастополе состоялась образовательная конференция «Черноморская звезда»

В Севастополе на площадке Драматического театра имени Б.А. Лавренева при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ, командования Черноморского флота и Правительства Севастополя прошла IV женская образовательная конференция «Черноморская Звезда». Порядка 550 жен военнослужащих и защитников Родины из Севастополя и Крыма прослушали лекции и мастер-классы по актуальным темам профессиональной реализации и развитию личных навыков от федеральных и региональных экспертов.

Проведение каждой конференции «Черноморская звезда» – это отдельный вклад женщин в жизнь города. Я уверен, что ваши мужья, сыновья и близкие, которые в настоящее время находятся на защите нашей Родины, становится теплее от понимания вашей сопричастности. Они знают, что здесь у вас помимо быта есть такой момент, когда вы можете подумать о себе, реализации своих проектов, узнать новое. Именно поэтому важно проводить такие мероприятия ежегодно, – отметил заместитель губернатора Игорь Михеев.

Ежегодно мероприятия проекта «Черноморская звезда» проходят при поддержке Евразийского женского форума при Совете Федерации, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя форума – Галины Кареловой.

Севастополь уже в четвертый раз гостеприимно распахнул свои двери для участниц «Черноморской звезды». Жены, сестры и матери военнослужащих и защитников Родины из Севастополя и Крыма, более 2000 человек, присоединились к команде проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роль в развитии флотских городов». Объединив усилия, вы сможете внести большой вклад в развитие своих регионов. Желаю, чтобы полученные на конференции знания помогли реализовать ваши идеи, – сказала Галина Карелова.

Для участниц образовательной конференции «Черноморская звезда» на волонтерских началах выступили 15 спикеров из Москвы, Мурманска и Севастополя в сферах здоровья, материнства, психологии, построения бизнеса и организации проектов, стиля, красоты, искусства, этикета.

В этом году на открытии конференции «Черноморская звезда» прошел модный показ, представляющий опыт творческого союза разных регионов России в рамках конкурса «Ситцевый бриз». В сотрудничестве с компаниями «Шуйские ситцы» и «Объединенные бумажные фабрики», а также Севастопольской детской школой искусств была создана уникальная коллекция платьев из ситцев, вдохновлённая морем, Севастополем и духом Черноморского флота. В показе платьев участвовали жены и дочери военнослужащих. После дефиле победителей конкурса наградили грамотами и подарками от партнеров конференции.

Весь день на площадке конференции в холле работала фотозона с цветами и головными уборами – венцами других «звездных» флотских конференций, ярмарка ремесленников, сотрудники Центра занятости Севастополя проводили консультации, а участницы отправляли открытки с картинами местных художников по всей России.

