Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Севастополе состоялась патриотическая акция «Свеча Победы»
актуально в республике
В Севастополе состоялась патриотическая акция «Свеча Победы»

В Севастополе состоялась патриотическая акция «Свеча Победы»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:15 10.05.2024

Вечером 9 мая в Севастополе прошла традиционная акция памяти «Свеча Победы». Она приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

На площади перед Севастопольским государственным университетом зажглось несколько сотен свечей, в акции приняли участие более 50 активистов и представители организации «Волонтёры Победы».

Сегодня мы, молодое поколение, помним подвиг наших дедов и прадедов. Мы знаем, какой ценой досталась Победа, и гордимся героями, защищавшими и защищающими нашу Родину, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Из сотен зажжённых свечей участники акции выложили изображение ордена Отечественной войны. Им награждались солдаты и офицеры за проявленные мужество, стойкость и храбрость.

Сотни свечей сегодня не дают угаснуть вечному огню памяти о подвиге советского солдата, советского народа. Я всегда буду помнить подвиг наших дедов и прадедов, спасибо за мирное небо и свободную жизнь без нацизма, – отмечает участница акции Елизавета Глазырина.

В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы" В Севастополе состоялась патриотическая акция "Свеча Победы"

Также в День Победы в Севастополе работала полевая почта, в рамках которой каждый желающий мог написать письмо ветерану или солдату в зону СВО, Стена памяти, на которой жители города разместили портреты своих родственников, сражавшихся во время войны, а также волонтёры раздавали в центре города георгиевские ленточки и фетровые гвоздики в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика».

Узнайте больше:  Как День Победы отпраздновали в Севастополе

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: праздники в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
праздники в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.