В Севастополе состоялась патриотическая акция «Свеча Победы»

Вечером 9 мая в Севастополе прошла традиционная акция памяти «Свеча Победы». Она приурочена к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

На площади перед Севастопольским государственным университетом зажглось несколько сотен свечей, в акции приняли участие более 50 активистов и представители организации «Волонтёры Победы».

Сегодня мы, молодое поколение, помним подвиг наших дедов и прадедов. Мы знаем, какой ценой досталась Победа, и гордимся героями, защищавшими и защищающими нашу Родину, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

Из сотен зажжённых свечей участники акции выложили изображение ордена Отечественной войны. Им награждались солдаты и офицеры за проявленные мужество, стойкость и храбрость.

Сотни свечей сегодня не дают угаснуть вечному огню памяти о подвиге советского солдата, советского народа. Я всегда буду помнить подвиг наших дедов и прадедов, спасибо за мирное небо и свободную жизнь без нацизма, – отмечает участница акции Елизавета Глазырина.

Также в День Победы в Севастополе работала полевая почта, в рамках которой каждый желающий мог написать письмо ветерану или солдату в зону СВО, Стена памяти, на которой жители города разместили портреты своих родственников, сражавшихся во время войны, а также волонтёры раздавали в центре города георгиевские ленточки и фетровые гвоздики в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя