В Севастополе состоялась первая Спартакиада ветеранов «За активное долголетие»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 29.09.2025

В преддверии Международного Дня пожилых людей в городе-герое впервые провели спартакиаду среди ветеранов военной службы, Вооруженных сил, правоохранительных органов и пенсионеров старше 60 лет. Событие стало важным шагом к популяризации активного образа жизни среди старшего поколения.

Десять команд по пять человек сразились в дартсе, настольном теннисе, шашках и стрельбе из пневматического ружья. Каждый участник продемонстрировал не только спортивные навыки, но и командный дух.

Наша главная задача – сделать занятия физической культурой и спортом, здоровый образ жизни нормой для ветеранов и пенсионеров Севастополя. Среди участников спартакиады не было профессиональных спортсменов; здесь собрались те, для кого спорт стал увлечением и неотъемлемой частью жизни. Одни участники занимаются физкультурой всю жизнь, другие присоединились к ней лишь после выхода на пенсию. Для многих спартакиада – это не просто соревнование, а возможность реализоваться и преодолеть ещё одну высоту, — цитирует пресс-служба директора Севастопольского Дома ветеранов Елену Колесника. 

Организаторы спартакиады выразили уверенность, что мероприятие станет доброй традицией, способствующей продолжению активного долголетия.

Мы с удовольствием приняли приглашение участвовать в первой спартакиаде ветеранов. Здесь удивительная атмосфера. Хочется, чтобы такие мероприятия проходили в нашем городе чаще. Многие желающие присоединились к соревнованиям. Сегодня я участвую в дартсе. Этот вид спорта мне интересен. Я смотрел, как проходят такие соревнования по телевизору, но здесь немного проще — главное набрать наибольшее количество очков, — отмечает капитан команды «Союз советских офицеров» Сергей Щетинин. 

Все участники получили дипломы, а победители спартакиады были награждены ценными подарками и кубками. Также призы были вручены в номинациях «Самый старший участник», «Самый активный участник» и «Лучшая команда».

В завершение соревнований с показательными выступлениями по армейскому рукопашному бою перед ветеранами выступили ребята из клуба «Победа».

Организатором мероприятия выступил Севастопольский дом ветеранов совместно с Севастопольским комплексным центром социального обслуживания при поддержке Правительства Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

