В Севастополе состоялась региональная конференция, посвящённая закупкам

В региональной конференции «Дискуссия – диалог с контролëрами. Контроль в закупках: что важно знать заказчику» приняли участие представители контрольных органов в сфере закупок и самих организаций, которые осуществляют закупки в Севастополе.

Данная конференция посвящена именно типичным ошибкам заказчика, которые контролёры выявляют для того, чтобы впоследствии это исключать, проводить вебинары, разъяснять, помогать в управлении системой закупок у заказчика. На сегодняшний день в зале присутствуют 330 заказчиков. Дискуссия планируется наполненная, заказчики направляли вопросы, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора, начальника управления государственных закупок департамента управления делами губернатора и Правительства Севастополя Ирину Щукину.

Среди гостей конференции – представители управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю, управления Федерального казначейства, прокуратуры, контрольно-счётной палаты и другие.

Считаю очень значимым такое событие, когда на одной площадке могут собраться как контролирующие органы, так и представители организаций, которые осуществляют закупки по городу Севастополю. Здесь мы можем обсудить практики, нарушения, которые систематически допускаются, и донести до представителей заказчиков, какие нарушения не стоит допускать и какие случаи встречаются в нашей практике. Считаю, что данное мероприятие позволит в дальнейшем снизить нарушения и впоследствии уже уменьшить штрафы, налагаемые на заказчиков, — говорит заместитель руководителя межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю Вугар Мехтиев.

Вугар Мехтиев также отметил, что нарушения бывают абсолютно разными и каждое рассматривается комиссией, которая даёт оценку всем обстоятельствам.

Есть такие нарушения, когда заказчики обязаны предоставить десятидневный срок для устранения нарушений подрядчику. Однако этот срок не предоставляется, вследствие чего привлекаются уже заказчики к ответственности, потому что они ограничили права подрядчиков в исполнении контракта, — подчеркивает специалист.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя