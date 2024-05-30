В Севастополе состоялась региональная конференция «Семья и инклюзивное общество»

Конференция «Семья и инклюзивное общество», посвящённая Международному Дню семьи, объединила руководителей образовательных учреждений города, родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также представителей власти.

В мире живут миллионы людей с различными особенностями физического и психического развития. Как и все, они должны иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества. C каждым годом в образовательные учреждения нашего города приходят учиться всё больше детей, имеющих различные особенности развития, для которых создаются условия равного доступа к получению качественного образования. На сегодняшний день в образовательных организациях Севастополя обучаются 4 740 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках конференции мы рассказали родителям о возможностях выстраивания индивидуальной траектории развития для каждого ребенка. На мероприятии работали консультационные пункты, где родители смогли получить индивидуальные консультации по взаимодействию с особенными детьми. Иногда у родителей возникает определенная сложность в связи с отсутствием знаний. Пока родители искали ответы на волнующие вопросы, для детей была создана отдельная игровая зона, где с ними занимались профильные специалисты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.