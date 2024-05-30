В Севастополе состоялась региональная конференция «Семья и инклюзивное общество»

Конференция «Семья и инклюзивное общество», посвящённая Международному Дню семьи, объединила руководителей образовательных учреждений города, родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, а также представителей власти.
В мире живут миллионы людей с различными особенностями физического и психического развития. Как и все, они должны иметь возможность полноценно участвовать в жизни общества. C каждым годом в образовательные учреждения нашего города приходят учиться всё больше детей, имеющих различные особенности развития, для которых создаются условия равного доступа к получению качественного образования. На сегодняшний день в образовательных организациях Севастополя обучаются 4 740 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках конференции мы рассказали родителям о возможностях выстраивания индивидуальной траектории развития для каждого ребенка. На мероприятии работали консультационные пункты, где родители смогли получить индивидуальные консультации по взаимодействию с особенными детьми. Иногда у родителей возникает определенная сложность в связи с отсутствием знаний. Пока родители искали ответы на волнующие вопросы, для детей была создана отдельная игровая зона, где с ними занимались профильные специалисты, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки Максима Кривонос.
Немаловажную роль в повестке конференции сыграли тематические секции:
- инклюзивная образовательная вертикаль: технологии и успешные практики в дошкольном, общем и профессиональном образовании;
- партнёрство образовательных организаций и родительской общественности в создании условий для обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью в образовательном пространстве Севастополя;
- актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей в условиях инклюзивного образования.
Также состоялась выставка специального оборудования и литературы.
В последнее время очень расширились возможности для детей с ОВЗ, детей, имеющих особенности в развитии. Очень много кружков дополнительного образования, которые дети могут посещать во внеурочное время. Довольно много площадок для родителей, для совместного обсуждения с узкими специалистами. Существуют на базе детских садов и школ родительские клубы, где родители могут поделиться друг с другом советами, узнать компетентное мнение специалиста. Каждое образовательное учреждение города готово принять ребёнка, имеющего особые образовательные потребности, — отмечает заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Мария Сапсаева.
В ходе мероприятия также наградили победителей городского конкурса семейного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «Весенняя фантазия», в этом году в нем приняли участие 56 семей.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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