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В Севастополе состоялась церемония слияния Вечных огней

В Севастополе состоялась церемония слияния Вечных огней

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 19:27 06.05.2024

В преддверии Дня Победы в рамках Всероссийской акции «Честь и достоинство» в Севастополе прошла церемония слияния Вечных огней.

Частицы Вечных огней с памятных мест – Малахова кургана, Сапун-горы, Мемориала защитникам Севастополя 1941-1942 годов, из города-героя Керчь и города воинской славы Феодосии – объединились в Вечный огонь Севастополя и Крыма.

Прошло одно из важнейших мероприятий нашего города – слияние вечных огней городов-героев и городов воинской славы, как символ общей, большой и важной Победы. Эта акция, которая проходит в нашем городе уже десятый раз, стала доброй традицией, напоминающей нам о единстве, солидарности и мире. Мы вспоминаем тех, кто отдал жизни за мирное и свободное будущее нашего народа, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.

Мероприятие проводится в городе Севастополе с 2014 года.

Ежегодно в патриотическом мероприятии участвуют нахимовцы, которые помнят подвиги своих прадедов. Во многих странах уже переписывается история, а мы не будем забывать, что Победа в Великой Отечественной войне – это заслуга в первую очередь Советского Союза. Конечно, была колоссальная помощь других народов – но Победу одержал советский народ, – отмечает воспитатель учебного курса Нахимовского военно-морского училища, капитан 1-го ранга запаса Борис Олейницкий.

В мероприятии приняли участие нахимовцы из пятого класса и знаменосцы из десятого класса училища.

Нужно помнить, как наши прадеды сражались, помнить о Великой Отечественной войне – сегодня есть и чувство радости, и чувство горя – они погибли, защищая Родину, и добились Победы. В таком мероприятии я принимал участие впервые, сегодня я вспомнил своих родственников, которые участвовали в войне: это Василий Петренко и Михаил Калиенко – оба прошли Великую Отечественную, Василий Петренко участвовал и в Советско-Японской войне, – делится воспитанник Нахимовского военно-морского училища Александр. 

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Вечный огонь Севастополя и Крыма отправился для благословления в Храм Архистратига Михаила. Далее его отправят в Санкт-Петербург для воссоединения Вечных огней городов-героев и городов воинской славы на Пискарёвском кладбище в честь 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Узнайте больше:  Состоялся всероссийский круглый стол «Хроники освобождённых городов. Севастополь и Крым»

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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