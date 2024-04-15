В Севастополе состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Севастополе в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства соискателям было предложено более 600 вакансий.

С этого года ярмарка трудоустройства по поручению Президента стала ежегодной. Это эффективный инструмент для найма необходимых работников как в своём регионе, так и за его пределами. В прошлом году работу нашли порядка 500 севастопольцев. Ожидания от регионального и федерального этапа мероприятия в этом году – не меньшие, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина.

Вакансии с зарплатой до 100 тысяч рублей представили 13 крупных предприятий города. Среди них «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», «Водоканал», Балаклавское рудоуправление, городская больница № 1, Севастопольский морской завод, 13-й судоремонтный завод Черноморского флота и другие.

Лидером по заявленным вакансиям стало предприятие оборонно-промышленного комплекса – 13-й судоремонтный завод, который предоставил 81 вакансию. В их числе инженерные специальности различных направлений судостроения и судоремонта с заработной платой свыше 80 тысяч рублей.

Площадками ярмарки в Севастополе стали Центр занятости населения Севастополя и предприятие «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова». В общей сложности их посетили порядка 400 человек.

На площадке Центра занятости соискатели могли ознакомиться с работой предприятий, пройти собеседования. Также им предлагались возможности для переобучения, поддержки при переезде и профтестирование.

Кроме того, любой желающий мог присоединиться к мастер-классам по нанесению рисунков на ткань,изготовлению сувенирной продукции и фотографии. Их проводили индивидуальные предприниматели Виктория Шубина, Елена Дмитрук и Юлия Макаренко,которые открыли своё дело при поддержке службы занятости.

На второй площадке ярмарки, в «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподёрова», для учащихся Севастопольского многопрофильного колледжа им. А. В. Геловани сотрудники предприятия провели профессиографическую экскурсию. Затем ребята на тематическом троллейбусе проехали по маршруту особо значимых предприятий города. Во время поездки им рассказали о наиболее перспективных отраслях для дальнейшего трудоустройства и самых востребованных профессиях.

Также сегодня в честь Всероссийской ярмарки трудоустройства прошёл специальный тематический день на стенде Севастополя на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Специалисты севастопольского Центра занятости представили на стенде самые актуальные и востребованные для нашего города вакансии. Посетители могли ознакомиться с предложениями о трудоустройстве и подобрать себе подходящий вариант работы в Севастополе.

Напомним, Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит уже второй год и является частью нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России. В рамках нацпроекта в Севастополе также проходит модернизация службы занятости населения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя