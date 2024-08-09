В Севастополе состоялась встреча с Героем России Романом Кулаковым

В рамках Всероссийской военно-патриотической просветительской акции Знание.Герои с военнослужащими Севастопольского полка Росгвардии встретился Герой России Роман Кулаков. Встреча получилась насыщенной, военнослужащие получили уникальную возможность пообщаться с настоящим Героем и лично от него узнать о его боевом пути, подвиге, получить ценные знания, которые несомненно помогут им в работе.

Воспитание молодого поколения – это ключевой аспект в настоящее время в нашем государстве. От молодых ребят зависит будущее страны. Передача им нашего опыта – важнейшая задача, мы стремимся вложить в них лучшие качества, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Романа Кулакова.

Роман Кулаков в ходе спецоперации, где командовал подразделением разведчиков, был награждён высшей государственной наградой – медалью «Золотая Звезда». Гость рассказал, как его отряд из шести человек отразил атаку целой роты солдат и бронетехники противника. За этот бой Роман был удостоен звания Героя России. Как считает сам военнослужащий, эта награда принадлежит всему отряду бойцов, которые тогда приняли участие в сражении.

Отвечая на вопросы бойцов Росгвардии, Герой акцентировал внимание на значимости взаимовыручки, стойкости и мужества. Он подчеркнул, что именно эти качества помогают преодолевать любые трудности на пути к достижению цели и являются неотъемлемой частью характера настоящего воина. Также в рамках встречи речь шла о боевых товарищах и о том, что помогает военным переживать трудности.

Сейчас Роман Кулаков участвует в программе «Время Героев» по подготовке руководителей для работы в органах власти из числа участников СВО, которую инициировал Президент России Владимир Путин. Гость поделился с военнослужащими как с другими участниками программы принял участие в экспедиции на Северный полюс.

Напомним, Знание.Герои — это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у молодёжи чувства гордости за страну её великое прошлое и героическое настоящее.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя