В Севастополе состоялись Межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу

В стенах спортивного комплекса «Муссон» состоялись межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу. На турнир приехали 150 спортсменов со всего Южного федерального округа.

Сегодня в Севастополе увлечены этим видом спорта порядка 300 детей по всему городу. Спортсмены занимаются на базе спортивной школы № 6, в которой есть своё отделение. И самое главное, что акробатический рок-н-рол – это базовый вид спорта для Севастополя, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления спорта города Сергея Резниченко.

Севастопольские спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских соревнованиях – недавно команда Flying Fish заняла четвёртое место на чемпионате России.

Акробатический рок-н-ролл совмещает спорт и танец. То есть тут есть место творчеству, тут нет, как в лёгкой атлетике, только спорта, как в танцах – только творчества, это совмещение двух параметров. Он привлекает, потому что тут каждый может найти, чем заниматься, своё ремесло. Прийти может ребёнок и взрослый человек, – отмечает тренер по акробатическому рок-н-роллу Александра Куц.

У акробатического рок-н-ролла несколько уровней сложности, они зависят от возраста спортсменов. Например, самым младшим запрещено выполнять акробатические элементы. Они только танцуют.

Почему они называются мальчики/девочки, юноши/девушки и юниоры/юниорки? Потому что это всё их возраст. Самые маленькие – это, условно, от 8 до 11 лет. Чуть постарше – с 11 до 14-15 и так далее. Вот самая взрослая категория мужчина/женщина – она больше раскрепощает для акробатики. То есть мальчик с девочкой могут уже выполнять сложнейшую акробатику, где партнёр подбрасывает свою партнёршу высоко, – говорит тренер по акробатическому рок-н-роллу Никита Терехин.

Спортсмены выступили более чем в 10 дисциплинах – в каждой определили победителя. В следующий раз выступления можно будет увидеть 24 декабря на новогоднем турнире в «Муссоне».

Мероприятие реализовано в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя