В Севастополе состоялись Всероссийские тренировочные мероприятия ЕГЭ

В Севастополе, как во всех регионах России, состоялось Всероссийское тренировочное мероприятие по ЕГЭ по биологии, английскому языку и информатике.

Тренировочное мероприятие направлено на апробацию технологии передачи экзаменационных материалов ЕГЭ по сети интернет, печати полного комплекта контрольных измерительных материалов и сканирования в аудитории.

В рамках мероприятия проводится инструктаж педагогических работников, инструктаж выпускников, проверка работоспособности компьютерного оборудования и системы онлайн-видеонаблюдения.

В тренировке участвуют обучающиеся 11-х классов, которые выбрали ЕГЭ по биологии, английскому языку (письменно, устно), информатике в компьютерной форме. Всего в Севастополе 13 пунктов проведения экзаменов. 2 397 выпускников 11 классов будут сдавать ЕГЭ в этом году. Мы с большим вниманием относимся к подобным тренировочным мероприятиям, впереди у нас будут региональные тренировки. Они позволяют выявить проблемы, и заранее, до начала экзаменационной кампании, их оперативно решить, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривонос.

Максим Кривонос посетил пункт проведения экзаменов на базе гимназии № 2 и школы № 44. Несмотря на то, что школа № 44 сейчас находится на карантине, тренировочные мероприятия там состоялись без участия выпускников.

Тренировка в школе №44 прошла с соблюдением всех федеральных требований, с проверкой всего оборудования, каналов связи и видеонаблюдения, с распечаткой материалов. Здесь, скорее, сотрудники экзаменационного пункта отрабатывали организационные процедуры. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Севастополе тренировочное мероприятие по ЕГЭ прошло с повышенным вниманием к соблюдению санитарных правил. При входе в экзаменационный пункт ребятам измеряли температуру, обрабатывали руки дезинфицирующим средством, сотрудники носили маски, ребятам также рекомендовали надеть маски. В аудиториях проводили дополнительное проветривание, – отмечает Максим Кривонос.

Напомним, досрочный период сдачи единого госэкзамена в этом году пройдет с 21 марта по 21 апреля, а основной — с 23 мая по 4 июля.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя