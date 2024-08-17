В Севастополе состоялись вступительные испытания на новую специальность «Актёрское искусство»

В Севастопольском профессиональном художественном колледже 15 августа прошёл первый этап вступительных испытаний на новую специальность «Актёрское искусство». Вступительные испытания проходили в два этапа. На первом этапе абитуриентам предложили прочитать наизусть заранее подготовленные литературные произведения разных жанров: басню, стихотворение, прозу. Разнообразный репертуар помог ребятам раскрыть свою многогранность, показать широкий диапазон творческих возможностей.

Система оценивания очень строгая. Все ребята такие разные и по-своему прекрасные. Главная задача – не упустить действительно талантливых детей. После всех испытаний ребят ждёт личное собеседование, в ходе которого мы ближе знакомимся с судьбой будущих студентов, их мировоззрением, целями, общим уровнем образования, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя преподавателя актёрского мастерства и сценической речи Нину Лаврову.

Во втором этапе, который прошёл 16 августа, наставники оценили пластичность, музыкальность, подвижность, сообразительность и воображение ребят. Абитуриентам предстояло исполнить вокальный номер, танец в любом стиле, пластическую импровизацию под музыку, предложенную педагогом, а также исполнить сценический этюд по заданным критериям.

Я не переживаю, не боюсь этого конкурса. Я радуюсь, что есть такая возможность показать себя и связать свою жизнь с творчеством. Для меня нет ничего сложного, я показал весь свой потенциал. После обучения надеюсь продолжить актёрскую карьеру в кино, – поделился участник второго этапа Филип Михаил.

На курс поступило 60 заявлений. Самые творческие, неординарные молодые люди, набравшие наибольший балл, будут осваивать актёрскую профессию в Севастополе.

Одним из мастеров курса станет заслуженный артист Севастополя, мастер сцены, артист севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского Андрей Бронников.

Напомним, творческий потенциал молодёжь реализует в театральном объединении. В 2023 году в системе СПО появился сводный студенческий театр «Молодая гвардия». В мае 2023 года состоялась премьера первого спектакля-концерта «Чёрный январь. Расстрелянная юность».

В июне 2024 года состоялась премьера второго спектакля «Битва за Севастополь. Одна семья», который был приурочен к 80-летию со дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Сценарий основан на реальных событиях времён Великой Отечественной Войны. В постановках участвуют ребята из всех колледжей и техникумов Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя