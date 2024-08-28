В Севастополе состоялось традиционное августовское педагогическое совещание

В 2024 году стало больше ребят, получивших высокие результаты по русскому языку, математике, литературе, химии. Наиболее качественные результаты за последние два года получены по естественно-научным предметам: биологии, физике и химии – это следствие реализации национального проекта «Образование», создания классов естественно-научного и технологического профиля, центров «Точка роста» и внедрения современного, а главное,интересного для ребят оборудования, – подчеркивает Максим Кривонос.

Директор департамента образования и науки Максим Кривонос в своём выступлении подвёл итоги минувшего учебного года. В частности, глава ведомства отметил, что в Севастополе развивается дошкольное образование: в прошлом году были построены четыре новых детских сада; в детских садах созданы Центры раннего развития, реализуются всевозможные образовательные проекты. С января 2025 года планируется открыть группу для детей от двух месяцев до одного года. Говоря о школьном образовании, Максим Кривонос отметил, что в Севастополе в этом году рекордное количество выпускников – 25 человек – сдали ЕГЭ на 100 баллов:

Уважаемые учителя, педагоги, воспитатели! Благодаря вашей энергии, профессионализму, беззаветному служению делу мы по итогам прошедшего учебного года получили прекрасные результаты. Это и рекордное количество стобалльников на ЕГЭ, и повышение качества образования, и воспитательный компонент в образовательном процессе, и многое другое. Я неоднократно был на занятиях в учебных заведениях и видел, с какой душой, с каким глубоким пониманием дела работают наши педагоги и воспитатели. Это огромный труд, и я благодарю каждого из вас, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

В Севастополе 27 августа состоялось августовское педагогическое совещание «От развития системы к развитию личности». Оно стало заключительным мероприятием педагогических чтений, проходивших с 21 по 26 августа. В приветственном слове Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников сферы образования за труд и многочисленные достижения.

По словам Михаила Развожаева, в этом году планируется поощрить «стобалльников» и их педагогов:

Рекордно высокое количество ребят, которые сдали ЕГЭ на высший балл, – это, безусловно, заслуга и школьников, и их педагогов. Поэтому принято решение: выпускникам, которые получили по 100 баллов, выплатим по 50 тысяч рублей, а преподавателям, которые их готовили, – по 100 тысяч. И, конечно, как уже говорил, планируем создать клуб «стобалльников», чтобы не терять наш золотой интеллектуальный запас.

Он добавил, что считает необходимым создать на базе Севастопольского государственного университета региональный центр для подготовки ребят к участию в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников:

Сейчас формируется профессиональная команда лучших учителей, методистов, наставников, психологов, которые должны объединиться вокруг каждого победителя регионального этапа олимпиады. Нам необходимо консолидировать общие усилия, знания, опыт в едином центре, где мы сможем готовить сборную интеллектуальную команду нашего города, – сделал акцент Михаил Развожаев.

Говоря о планах на следующий год, он уделил особое внимание снижению бюрократической нагрузки в учебных заведениях:

Мы попали в число девяти пилотных регионов, и две наших школы стали участниками эксперимента. Нам удалось значительно снизить количество документов и различной отчётности: если весной в учреждениях было 360 различных форм отчётов, то сейчас их 99. Будем продолжать снижать эту цифру до разумных пределов и добиваться распространения этой практики на все учебные заведения», – отметил губернатор.

Касаясь темы профессионального образования, Михаил Развожаев сообщил, что в следующем году Севастополь должен стать участником федерального проекта «Профессионалитет» по направлению строительства:

С учётом динамики развития города, а также кадровой потребности специалистов строительной отрасли, я дал поручение о реализации этого проекта на базе наших строительных техникумов и колледжей с привлечением крупнейших строительных компаний города, – сказал он.

Губернатор озвучил и планы по обеспечению учителей служебным жильём:

В этом году мы начали строительство в рамках комплексного развития территорий: согласно условиям программы КРТ, город получит не менее 20 тысяч квадратных метров жилплощади. Первые дома, как мы ожидаем, начнут сдаваться в следующем году, и в них обязательно будут служебные квартиры для учителей.

На августовском совещании также поднимались вопросы о заработных платах педагогов, мерах поддержки для детей участников специальной военной операции и для многодетных семей, развитии образовательных и воспитательных программ и многое другое.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя