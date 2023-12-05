В Севастополе состоялось внеочередное общее собрание членов нотариальной палаты города

30 ноября 2022 года состоялось внеочередное общее собрание членов Нотариальной палаты города Севастополя (НПГС).

Пользуясь удобным случаем присутствия всех нотариусов вместе, решено было первый час встречи посвятить семинару, организованному сотрудниками органов МВД по просьбе членов нотариального сообщества. Занятие было посвящено вопросам, возникающим при проверке документов, удостоверяющих личность, и идентификации личности заявителя при сличении с фотографией в документах.

Занятие провели Виталий Бородич, старший эксперт отдела специальных экспертиз экспертно-криминалистического центра УМВД России по г.Севастополю и Марина Шилова, начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ УМВД России по г.Севастополю.

Представители силового ведомства рассказали об алгоритмах проверки документов и идентификации личности по биометрическим критериям, которыми пользуются в своей работе.

После завершения обучающей части встречи, коллеги перешли к рассмотрению вопросов повестки дня собрания. Собравшиеся затронули вопросы текущей деятельности, относящиеся, в соответствии с Уставом некоммерческой организации, к компетенциям общего собрания:

внесение изменений в Устав нотариальной палаты,

определение размера ежемесячного членского взноса нотариуса и члена НПГС;

вопросы, касающиеся социальной поддержки коллег,

утверждение бюджета на 2024 год,

утверждение приоритетных направлений деятельности профессионального объединения на 2024-2028 год.

Открыла внеочередное общее собрание президент Палаты Ольга Каленкович докладом о деятельности нотариальной палаты в текущем году.

Главные новшества минувшего года, подчеркнула президент палаты, это отказ от услуг правового и технического характера и переход на региональные тарифы. Кроме того, 11 января этого года вступил в силу Федеральный закон № 339-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 14 июля 2022г., касающийся нотариальных архивов. Вся необходимая работа по его реализации нами успешно проведена, но следующий год ставит следующую задачу — начать работу по передаче документов в архив, с учетом установленных законом требований.

Ольга Каленкович в своем докладе также отметила удовлетворенность тем, что нотариусы Севастополя все больше осваивают современные технологии, так, например, за этот год уже совершено 77 дистанционных сделок, сделаны первые шаги по работе с машиночитаемой формой доверенности, осваиваются другие электронные нотариальные действия.

После принятия решения по всем намеченным вопросам текущей деятельности, собравшиеся перешли к заключительной и самой приятной части встречи — награждение.

Грамотами отмечена работа нотариусов: Нины Троян, Инессы Стрельцовой и Марии Шаньковой.

Благодарностями за работу в текущем году были отмечены нотариусы: Зоя Будзиновская, Дарья Дёмина, Елена Тимофеева, Лилия Ком, Людмила Ведищева, Елена Гордеева, Светлана Голованёва, Тамара Усенко, Елена Войниканис-Мирская, Вита Воронкова, Елена Голова, Анна Маркусик. Поздравляем коллег с этим приятным событием в профессиональной их жизни! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя