В Севастополе состоялся чемпионат по компьютерной грамотности среди пенсионеров
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:00 29.05.2026

На площадке Севастопольского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова состоялся региональный этап XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Организатором этапа ежегодно выступает Севастопольский комплексный центр соцобслуживания при поддержке Союза пенсионеров России в Севастополе и департамента труда и соцзащиты населения. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Семья».

Наш Центр совместно с волонтерами экономического университета обучал пенсионеров компьютерной грамотности на протяжении нескольких месяцев. На сегодняшней встрече мы подведем итоги обучения. Региональный этап представлял собой конкурсное испытание — выполнение тестового задания на компьютере. Тестирование состояло из трех блоков: пользование персональным компьютером и смартфоном, цифровая безопасность, а также распознавание финансового мошенничества, — рассказал Олег Белевич.

Всего в чемпионате приняли участие 16 пенсионеров. Волонтеры университета помогали им в прохождении тестирования.

Нас обучили цифровой самостоятельности. Раньше мне приходилось ждать внуков в гости, чтобы они помогли с вопросами через телефон. Теперь я могу сама записаться к врачу через Госуслуги, подключить интернет в телефоне, пользоваться банковским приложением, оплатить ЖКУ и многое другое. Это значительно упрощает жизнь, — поделилась участница Татьяна Кузнецова.

По итогам голосования первое место разделили два участника — Олег Николаев и Татьяна Ваховская. Они представят Севастополь на XVI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдет в Рязани в дистанционном формате.

Победители награждены почетными грамотами и фитнес-браслетами, а участники получили дипломы и флеш-накопители.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

