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В Севастополе состоялся экзамен для тех, кто претендует на должность стажёра нотариуса﻿

В Севастополе состоялся экзамен для тех, кто претендует на должность стажёра нотариуса﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:35 22.06.2026

В помещении Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Севастополю состоялся экзамен для лиц, претендующих на должность стажера нотариуса города Севастополя.

За время приема документов в нотариальную палату было подано 15 заявлений от желающих получить должность стажера нотариуса, однако, на сдачу экзамена пришли 12 человек. Из них, конкурсный отбор на стажировку, прошли трое, Александра Маркусик, набравшая 38 балов, Евгения Вирт и Анастасия Ющенко — по 30 балов.

Остальные экзаменуемые не набрали необходимого количества баллов.

Поздравляем Евгению Вирт, Анастасию Ющенко и Александру Маркусик с успешной сдачей экзамена и желаем плодотворного освоения программы стажировки! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя. 

В Севастополе состоялся экзамен для тех, кто претендует на должность стажёра нотариуса В Севастополе состоялся экзамен для тех, кто претендует на должность стажёра нотариуса В Севастополе состоялся экзамен для тех, кто претендует на должность стажёра нотариуса

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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