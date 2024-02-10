В Севастополе состоялся ежегодный форум «Диалог с бизнесом»

На площадке севастопольского центра «Мой бизнес» прошёл ежегодный форум «Диалог с бизнесом». В ходе мероприятия представили доклад об итогах работы по поручению губернатора Михаила Развожаева за прошлый год – о налоговых и неналоговых доходах бюджета города, развитии малого и среднего предпринимательства, ключевых показателях функционирования свободной экономической зоны, межрегиональном сотрудничестве и других вопросах.

Так, за 11 месяцев 2023 года темп роста поступлений в бюджеты города составил 122,2%. В свободной экономической зоне было создано 623 новых рабочих места — это 13,6% от общего числа рабочих мест в городе. В промышленности объём отгруженных товаров составил 21,3 млрд рублей, или 118,4% по отношению к 11 месяцам 2022 года.

В рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина по привлечению внебюджетных инвестиций за 2022 год отмечается рост показателя более чем в три раза – с 17,4 млрд рублей в 2021 году до 54 млрд рублей в 2022 году. Отмечается также, что объём полученных кредитов на развитие бизнеса под поручительство Гарантийного фонда Севастополя в 2023 году составил рекордные 2,129 млрд рублей.

Осуществляя работу по поручению губернатора, мы постоянно стремимся к объективному диалогу между бизнесом и Правительством, в ходе которого часто создаются проекты, полезные обеим сторонам. Работа по поиску и реализации эффективных мер поддержки предпринимателей города находится в постоянном фокусе внимания нашего губернатора, и эта работа продолжится. Мы должны понимать, что за каждым предпринимателем стоят новые рабочие места, а это дополнительный доход в бюджет Севастополя, который может быть применён в том числе и для обеспечения социальных интересов наших жителей, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

С докладом о защите интересов бизнеса во взаимодействии с государственными органами и институтами развития выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников.

Форум «Диалог с бизнесом» в Севастополе – это одно из ключевых событий в нашем календаре. Он служит не только платформой для обсуждения результатов совместной работы власти и бизнеса за год, но и задаёт тон для будущего взаимодействия. Власти региона стремятся к открытости в диалоге с предпринимателями, и «Диалог с бизнесом» является тому подтверждением. Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель в Севастополе чувствовал поддержку со стороны государства, понимал, что его интересы учитываются и защищаются, – отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников.

Управляющий отделением Центрального банка Российской Федерации по Севастополю Михаил Бежан рассказал об итогах работы регионального банковского сектора в 2023 году и о мерах поддержки населения и предпринимателей.

Спрос бизнеса на заёмное финансирование увеличился в условиях восстановления деловой активности в экономике. При этом продолжали действовать введённые весной 2022 года Правительством и Банком России программы реструктуризации займов и кредитных каникул. Так, в прошлом году банки реструктурировали бизнесу больше 30 кредитных договоров на сумму около 300 млн рублей, а севастопольцы за тот же период смогли улучшить условия кредитования почти по 400 займам более чем на 140 млн рублей, – подчёркивает Михаил Бежан.

Директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталия Скорюкова отметила, что севастопольские виноградари всё более прочно занимают лидирующие позиции по выращиванию винограда с сохранением природной экосистемы, внедряя современные органические технологии. В прошлом году уже пять предприятий стали заниматься органическим виноградарством и виноделием. В 2023 году количество турпоездок в Севастополь превысило 433 тысячи, а также были заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве с Херсонской и Запорожской областями.

И. о. директора департамента цифрового развития Севастополя Татьяна Черноусова отметила успехи ИТ-отрасли как одного из драйверов экономики города. В XI Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT. 2023» проекты из Севастополя получили первые места.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя