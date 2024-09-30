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В Севастополе состоялся Фестиваль дайвинга и фридайвинга
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе состоялся Фестиваль дайвинга и фридайвинга

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 19:09 30.09.2024

На базе Региональной общественной организации «Севастопольский спортивный клуб подводного плавания «Надежда» в Парке Победы состоялся Фестиваль дайвинга и фридайвинга.

Фестиваль в этом году проводится третий год подряд — уже стал ежегодным, традиционным мероприятием. Очень нравится формат, который позволяет приобщиться к таким дисциплинам подводного спорта как дайвинг и фридайвинг непрофессиональным спортсменам, а любителям и даже новичкам. В этом году в качестве новичков были привлечены наши герои — участники специальной военной операции, которые получили первые азы в дайвинге, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  начальника отдела по развитию физической культуры, массового и адаптивного спорта управления спорта Ларису Евдокимову.

В первый день состоялся мастер-класс по дайвингу, в котором приняли участие бойцы специальной военной операции: Олег Дзгоев, Александр Наумов, Егор Табаков и Андрей Филимонов. Участники погружались в Севастопольский подводный музей якорей, который расположился на глубинах 5-6 метров на очень живописной подводной поляне посреди каменных глыб и песчаных пустошей. Помимо бойцов СВО, приняли участие в мастер-классе 12 начинающих и опытных фридайверов без аквалангов на задержке дыхания вместе с инструкторами.

Помимо мастер класса, у нас состоялись соревнования по статическому апноэ — фридайверу необходимо задержать дыхание на время, лежа в воде. Очень здорово, что участники, которые впервые приняли участие, проявили интерес к подводному спорту и выразили желание продолжить свое развитие и готовиться к дальнейшим соревнованиям, — прокомментировала Президент Федерации подводного спорта  Севастополя Анастасия Сомова.

Победители и призеры соревнований по статическому апноэ в мужском зачете:

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1. Дмитрий Бойко — 4:52 мин.

2. Александр Белокуров — 4:26 мин.
3. Максим Тихонов — 3:55 мин.

В женском зачёте:

1. Юлия Василенко — 4:35 мин.
2. Анастасия Усачёва — 2:39 мин.
3. Анжелика Адамова — 2:27 мин.

Организаторы Фестиваля — Федерация подводного спорта при поддержке управления спорта Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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