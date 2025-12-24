Прямо сейчас:
В Севастополе состоялся финал лиги КВН СПО
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе состоялся финал лиги КВН СПО

24.12.2025

На сцене «Гоголь Холл» Севастопольского государственного университета прошла решающая игра сезона — финал лиги КВН среднего профессионального образования. За главный титул сезона сражались следующие команды: «Мама не узнает» (СевМК), «Заброшка» (САСТ), «В курсе» (СТЭТ), «Деньги вперед» (ИРО), «Шутки в сторону» (СТЭТ), «Неформат» (СевМК).

Также вне конкурса зрителей порадовали команды «Севкитипки» (СевКИТИП) и «КВНовские Хроники» (СевМК).

Финалисты показали себя в двух конкурсах — приветствии и музыкальном фристайле. Участники продемонстрировали максимум таланта и импровизации. Отдельный бонус получил коллектив с лучшей группой поддержки, заработав дополнительный балл к итоговому результату.

За 11 лет движение КВН в Севастополе стало важной частью молодежной культуры города. Мы вместе организуем проведение игр официальной лиги на территории города с первых дней создания организации, поддерживаем проведение официальных игр, лиги СПО и вузовских этапов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодежи Марину Слонченко.

Чемпионом лиги КВН СПО стала команда «Шутки в сторону». Ребята получили путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2026», где представят Севастополь на всероссийском уровне.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

