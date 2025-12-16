В Севастополе состоялся финал семейного конкурса «Рождественская звезда»

На сцене Дворца детского и юношеского творчества в рамках регионального конкурса театральных миниатюр «Рождественская звезда» выступили лучшие театральные коллективы дошкольных образовательных учреждений каждого района города. Свои творческие работы представили сильнейшие коллективы детских садов № 121, 127, 63, а также детского сада в составе школы «Экотех+».

Конкурс театральных детских миниатюр направлен на работу с семьей. Активное участие принимают дети, родители и воспитатели. Конкурс уникальный — такой проводят только в Севастополе. Новый год и Рождество — это семейные праздники, которые возвращают нас в детство. Все участники прикоснулись к прекрасному через творчество, проявили интерес к теме, создали уникальную атмосферу праздника и света, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента образования и науки Максима Кривоноса.

В отборочном этапе конкурса приняли участие 34 дошкольных образовательных учреждения.

Рождественские образовательные чтения объединяют духовенство, родителей, детей и призывают к размышлению о духовных ценностях. Конкурс театральных детских миниатюр в неформальной обстановке приобщает всю семью к идее Рождества. Рождество — это не просто подарки, елка и красивая атмосфера, это прежде всего рождение Иисуса Христа. Через проживание этой истории ребята познают чудо Рождества, — поделилась директор Балаклавского дома детского и юношеского творчества Надежда Протасова.

Обладателем Гран-при стал творческий коллектив детского сада в составе школы «Экотех+». Победителей и участников наградили грамотами и благодарностями департамента образования и науки.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя