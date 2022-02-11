В Севастополе состоялся форум «Диалог с бизнесом»

В Севастополе форум «Диалог с бизнесом» прошел в онлайн-формате. Мероприятие было посвящено итогам работы за прошлый год экономического блока Правительства, Центра «Мой бизнес», функционированию рыбопромышленного кластера, а также результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В диалоге между правительством и бизнесом часто создаются проекты, которые приносят пользу обеим сторонам. Мы всегда готовы выслушать друг друга, подумать о том, как выстроить нашу работу так, чтобы она стала более эффективной. Задача органов исполнительной власти – разрабатывать и внедрять меры поддержки, направленные на создание благоприятного делового климата. Бизнес, безусловно, должен участвовать в этом процессе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Взаимодействие с бизнесом, говорят в Правительстве города, ведется в рамках деятельности совета по улучшению инвестиционного климата в городе, совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. Под руководством Марии Литовко проводятся встречи с деловыми ассоциациями.

В минувшем году мы продолжили успешно реализовывать проект «От идеи до бизнеса» совместно с Центром «Мой Бизнес», в рамках которого начинающие предприниматели получают практическую помощь в становлении своего дела от опытных менторов. В 2022 году Севастополь также станет площадкой для ряда знаковых для бизнес-сообщества мероприятий, из которых выделю «Совет регионов Опоры России», приуроченный к 20-летию общественной организации, который впервые пройдет на крымской земле и соберет предпринимателей из 80 регионов страны. Отмечу также V Женский бизнес-форум, — говорит председатель Севастопольского регионального отделения «Опоры России» Александра Романенко.

Одним из ключевых направлений работы с предпринимателями является деятельность Центра «Мой бизнес». Почти треть субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году воспользовались услугами центра. Обращается в «Мой бизнес» и большое количество физических лиц, которые только планируют открыть свое дело.

Всего за 2021 год в центре прошло 10 822 мероприятия, среди которых консультации и семинары для представителей бизнеса.

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