В Севастополе состоялся форум молодёжных медиа «МедиаЛаб92»

На базе школы «Экотех+» прошёл 5-й региональный форум молодёжных медиа «МедиаЛаб92». Участниками слёта стали 100 представителей школьных и студенческих медиацентров Севастополя, а также 55 педагогов-кураторов медиацентров и советники директоров по воспитанию.

Основой мероприятия стал однодневный интенсив для учащихся 13-17 лет из государственных бюджетных образовательных учреждений города. Цель форума — повышение активного участия обучающихся в творческой деятельности, развитие их способностей в области школьных и студенческих медиа, а также создание единого профессионального сообщества представителей школьных и студенческих СМИ.

Сегодня мы постарались сделать для участников настоящую медиалабораторию по созданию идеального образа школьного и студенческого медиацентра. В этом году мы сделали упор именно на практику, чтобы у ребят был непосредственный опыт, который они смогут принести в свои медиацентры. Участниками стали ребята, которые интересуются медиапространством и журналистикой, каждый смог найти на форуме нишу, в которой ему интересно развиваться. Счастливые лица подростков в конце мероприятия и аплодисменты педагогов-кураторов говорят о том, что мы всё сделали правильно! — поделилась специалист Российского детско-юношеского центра, педагог-организатор Дворца детского и юношеского творчества Маргарита Гладышевская.

В рамках форума вместе с командами других школ и СПО ребята посетили интерактивные мастер-классы по следующим тематикам:

«Структура и модерация медиацентра», спикер София Жулий, советник директора по воспитанию билингвальной гимназии № 2;

«Видеомонтаж, или как повысить вовлечённость простыми приёмами», спикер Илья Смирнов, креативный продюсер продюсерского центра «Инсайт Люди» холдинга «Газпром-Медиа», спикер Российского общества «Знание»;

«СММ, или работа с контентом», спикер Валерия Нечпал, СММ-маркетолог, владелица СММ-агенства;

«Как и чем наполнять медиацентр», спикер Мария Самсыкина, советник директора по воспитанию средней школы № 37;

«Вертикальный контент и особенность клипов в ВК», спикер Александра Ланина, специалист по работе с молодёжью общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Форум «МедиаЛаб92» стал первым форумом, на котором я побывала, и те эмоции, которые я испытала, нужно испытать каждому! Новые знакомства, знания, опыт — перечислять можно бесконечно! Я безумно рада, что побывала на форуме, и несомненно буду участвовать в других проектах «Навигаторов Детства» и «Движения Первых», — отмечает ученица средней школы № 35 Маргарита Рассказова.

Особенность форума в этом году заключалась в конкурсном отборе участников. В рамках конкурсного задания ребята снимали видеовизитку на тему «Я в мире медиа», где рассказали о том, какой вклад несут в развитие своих школьных и студенческих медиацентров, а также о своих дальнейших планах развития в сфере медиа. Авторы работ, которые набрали наивысший балл, стали победителями регионального конкурса видеовизиток и были торжественно награждены дипломами и сувенирной продукцией Российского общества «Знание» и «Движения Первых».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя