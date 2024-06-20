В Севастополе состоялся форум вакансий для участников СВО и членов их семей

В городской «Точке кипения» Севастопольского государственного университета прошёл форум вакансий трудовой и социальной адаптации для участников спецоперации и членов их семей.

Ветераны боевых действий нуждаются в грамотной адаптации к гражданской жизни. Что касается занятости этой категории граждан, то в Севастополе большое внимание уделяют не только содействию в трудоустройстве, но и переподготовке и повышению квалификации. Сегодня здесь ветераны и их семьи имеют возможность получить консультацию по всем этим направлениям. Такая работа при содействии Центра занятости ведётся на постоянной основе, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина.

Региональный форум вакансий, социальной и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей посетили свыше 80 севастопольцев.

Это первый в Севастополе форум по трудоустройству и обучению участников СВО и членов их семей. Мы собрали на одной площадке работодателей, образовательные учреждения, Центр занятости, психологов и специалистов по профориентации для того, чтобы бойцы и их семьи смогли в режиме «здесь и сейчас» получить ответы на вопросы, касающиеся обучения, перепрофилирования или поиска работы, – говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Севастополю Елена Анисимова.

В форуме приняли участие представители 5 образовательных учреждений и 12 крупных работодателей.

Участники форума прошли профориентационные тесты, мастер-классы по самопрезентации от общества «Знание» и СевГУ, а также посетили кабинет психологической разгрузки.

Мероприятие прошло в семейном формате. Для детей участников форума работала детская комната. Здесь ребята рисовали, писали «Письмо солдату», вырезали чаек. Вместе с волонтёрами студенческих отрядов и Ремесленной палаты изготовили небольшие панно из ткани на тему «Мой Севастополь».